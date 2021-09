Asylanträge aus Afghanistan fast verdreifacht: Grüne fordern zügige Prüfung

Anzeige

Anzeige

Berlin. Angesichts der drastischen Zunahme von Asylanträgen aus Afghanistan nach der faktischen Machtübernahme der Taliban fordern die Grünen im Bundestag eine schnelle Prüfung der Gesuche.

„Die gestellten Asylanträge müssen sorgfältig und zügig geprüft werden“, sagte Luise Amtsberg, Sprecherin für Flüchtlingspolitik der Grünen, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Das Bamf muss daher auch personell darauf eingestellt sein, dass es nach einer neuen Lageeinschätzung durch das Auswärtige Amt zusätzlich Folgeanträge von bereits in Deutschland lebenden Afghaninnen und Afghanen geben wird.“

Mehr als 2000 Asylanträge afghanischer Bürger

Anzeige

Wie aus Daten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge hervorgeht, haben sich die Asylanträge afghanischer Bürgerinnen und Bürger im August 2021 im Vergleich zum Vorjahresmonat fast verdreifacht. Im vergangenen Monat haben 2266 Menschen aus Afghanistan in Deutschland Asyl beantragt. Im August 2020 waren es lediglich 759 Asylanträge.

Hauptstadt Radar Der RND-Newsletter aus dem Regierungsviertel mit dem 360-Grad-Blick auf die Politik im Superwahljahr. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Amtsberg zufolge müssten zur Entlastung des Asylsystems dringend Aufnahme- und Resettlementprogramme für besonders gefährdete Afghaninnen und Afghanen aufgelegt werden. Momentan setze das Bamf die Entscheidungen über Asylanträge aus Afghanistan aus, ergänzte die Politikerin. „Der Zugang zu einem fairem Asylverfahren ist durch das Völkerrecht und das nationale Recht geschützt.“

Derweil wollen einige der vom US-Militär ausgeflogenen Afghanen als Flüchtlinge in Deutschland bleiben. Wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Dienstag auf Anfrage mitteilte, haben von den Tausenden Menschen, die zuvor auf dem US-Militärstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz untergebracht waren, bislang rund 90 Menschen einen Asylantrag gestellt. Zuerst hatte die „Welt“ über die Asylanträge berichtet.

Großteil der afghanischen Evakuierten in die USA ausgeflogen

Zur Unterstützung der großangelegten Evakuierungsmission aus Afghanistan hatten die USA international mehrere Drehkreuze eingerichtet, um afghanische Schutzsuchende vorübergehend unterzubringen, bevor sie langfristig umgesiedelt werden. Eines davon ist der Stützpunkt Ramstein.

Nach Angaben des Bundesinnenministeriums kamen bis Montagvormittag insgesamt 34.103 Menschen aus Afghanistan in Ramstein an. Von diesen Evakuierten seien bis zu diesem Zeitpunkt 20.943 Menschen in die USA ausgeflogen worden. Die Weiterreise habe sich wegen des Hurrikans „Ida“ etwas verzögert, hieß es.

Ministeriumssprecher Steve Alter, sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Gemessen an der Gesamtzahl der Menschen, die in Ramstein angekommen sind, ist die Anzahl der Asylanträge überschaubar.“