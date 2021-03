„Wir passen auf“ – so verteidigt Jens Spahn den Astrazeneca-Impfstopp

Anzeige

Anzeige

Berlin. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat den vorsorglichen Stopp von Corona-Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca verteidigt. Dies zeige, dass die Überwachung der Impfkampagne funktioniere, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in einem Facebook-Video.

„Wir passen auf. Wir nehmen gemeldete Vorfälle ernst. Und wenn es was zu überprüfen gibt, dann überprüfen wir es.“ Dies sollte eigentlich das Vertrauen in Impfungen stärken.

Video Nach Impfstopp: Mit Astrazeneca Geimpfte fordern zweite Dosis ein 1:41 min Die erste Impfung wurde ohne Komplikationen verabreicht und nun freute sich Annette Swertz bereits auf den zweiten Termin. © Reuters

Anzeige

Spahn betonte, die Verwendung des Impfstoffs sei als Vorsichtsmaßnahme für einige Tage ausgesetzt worden, bis man mehr wisse. Er gehe davon aus, dass die Europäische Arzneimittelbehörde EMA an diesem Donnerstag eine Einschätzung geben werde, wie es weitergehen könne. Andernfalls - was aber nicht sehr wahrscheinlich sei - seien auch Lösungen zu finden.

Anzeige

Hintergrund der Überprüfung sind Meldungen von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen in zeitlichem Zusammenhang zu Impfungen. Inzwischen sind in Deutschland neun Fälle gemeldet geworden.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat unterdessen ihr Vertrauen in den Corona-Impfstoff von Astrazeneca bekundet. Sie erwarte von der Neubewertung durch die Europäische Arzeimittelbehörde EMA eine „sehr deutliche Aussage“, sagte von der Leyen am Mittwoch in Brüssel. „Ich vertraue auf Astrazeneca. Ich vertraue dem Prozess der EMA.“