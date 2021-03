Die Aufregung um den Astrazeneca-Impfstoff ist unbegründet – und fatal

Anzeige

Berlin. Das Maß der öffentlichen Aufmerksamkeit für Informationen ist oft ein schlechter Ratgeber dafür, wie wichtig sie tatsächlich sind. Das gilt insbesondere in Zeiten, in denen Verschwörungstheorien Hochkonjunktur haben. Gerät eine Angelegenheit in den Fokus, entsteht nicht selten eine Dramatisierungsspirale, der mit Fakten kaum noch beizukommen ist.

Der Impfstoff von Astrazeneca ist ein Beispiel dafür. Es begann mit der etwas geringeren Wirksamkeit gegenüber dem Impfstoff von Biontech. Es setzte sich fort mit der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko), das Vakzin zunächst nicht für über 65-Jährige einzusetzen. Dann gab es Berichte über starke Impfreaktionen. Und nun auch noch Meldungen über Thrombosen. Das alles verdichtete sich bei vielen Menschen zu der Einschätzung, der Impfstoff tauge nichts und sei dazu auch noch lebensgefährlich.

Das ist schlicht und einfach Unsinn. Die Wirksamkeit ist geringer, aber der Schutz ist immer noch besser als ohne Impfung. Die Stiko-Empfehlung basierte auf der Tatsache, dass es zunächst keine Studien mit Älteren gab. Heftige Impfreaktionen sind sogar ein gutes Zeichen, weil sie die Immunantwort des Körpers zeigen. Und die Thrombosegefahr wird maßlos überschätzt: Zahlen aus Großbritannien beziffern das Risiko auf 0,00014 Prozent – fast genauso hoch wie beim Biontech-Impfstoff. Bei Covid-19-Patienten im Krankenhaus liegt es Studien zufolge dagegen bei 15 Prozent – also um den Faktor 100.000 höher.

Bisher gibt es keinerlei Hinweise dafür, dass das Astrazeneca-Vakzin direkt für den Tod eines Menschen verantwortlich ist. Deshalb ist der von einigen Ländern verhängte Impfstopp fatal. Er verunsichert die Menschen, verhindert ein schnelles Durchimpfen und sorgt damit am Ende sogar für höhere Todeszahlen. Impfungen sind die einzige Chance, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Nutzen wir sie.