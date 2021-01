Wikileaks: Domscheit-Berg erleichtert über Urteil zu Assange

Anzeige

Berlin. Der Mitbegründer der Enthüllungsplattform Wikileaks und ehemalige Mitstreiter von Julian Assange, Daniel Domscheit-Berg, hat die jüngste Entscheidung eines Gerichts in London begrüßt, Assange nicht an die USA auszuliefern. „Das ist super gut; da fallen einem viele Steine vom Herzen“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), fügte allerdings hinzu: „Seine Situation ist weiterhin katastrophal. Daran hat das Urteil überhaupt nichts geändert.“

Und wenn die britische Richterin auf die Haftbedingungen in den USA verweise, dann solle sie „mal in den Spiegel gucken“. In Großbritannien seien die Bedingungen nämlich kaum besser.

So oder so komme eine Auslieferung an die USA „unter diesen Bedingungen nicht in Betracht“, sagte Domscheit-Berg. Denn dort könne man lebenslang in Haft landen, ohne einen Anwalt zu sehen; auch das Gefangenenlager in Guantánamo existiere weiterhin. „Das ist einer Demokratie unwürdig. Und es sind Zustände, die man nirgendwo anders auf der Welt gut heißen würde.“

Der Mitbegründer von Wikileaks sagte mit Blick auf Assange weiter, dieser habe das Projekt „mit seiner Unbeirrbarkeit überhaupt erst möglich gemacht“ und damit einem „Kulturwandel“ zum Durchbruch verholfen. Dieselbe Unbeirrbarkeit habe aber auch dazu geführt, „dass das Projekt nicht mehr funktioniert, weil es zu sehr auf ihn zugeschnitten war“.

„Es wurde angreifbar, weil es zu eng mit Assange verknüpft war“, so Domscheit-Berg. „Man hätte das professionalisieren müssen.“ Bereits 2019 hatte er der „Frankfurter Rundschau“ gesagt, „die Vorstellung, man könne die ganze Welt retten, schwingt bei Julian ganz stark mit“.

Richterin fällte Urteil unter Verweis auf Gesundheitszustand von Assange

Der 1978 geborene Domscheit-Berg war bis 2010 einer der wichtigsten Sprecher von Wikileaks. 2011 veröffentlichte er ein Buch darüber mit dem Titel: „Inside Wikileaks: Meine Zeit bei der gefährlichsten Website der Welt“. Später war der Informatiker bei der Piratenpartei aktiv.

Die Richterin des Londoner Westminster Magistrates’ Court, Vanessa Baraitser, hatte in ihrem Urteil auf den labilen Gesundheitszustand des Australiers Assange hingewiesen. Er leide unter Autismus, klinischer Depression und habe ein erhöhtes Risiko, sich selbst zu verletzen, sagte sie. Es bestehe die Gefahr eines Suizids.

Dieses Risiko betonte die Richterin besonders in Zusammenhang mit den sogenannten „speziellen administrativen Maßnahmen“, die in den USA bei gefährlichen Straftäterinnen und Straftätern angewendet werden können. Diese Maßnahmen umfassen eine extreme Isolation mit minimalem Kontakt zur Außenwelt.