Ärztepräsident: „Jo-Jo-Dauerlockdown zermürbt die Menschen“

Berlin. Ärztepräsident Klaus Reinhardt hat die Rücknahme der Osterruhe durch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) begrüßt und zugleich weitere kontrollierte Öffnungsschritte gefordert. „Der monatelange Jo-Jo-Dauerlockdown zermürbt die Menschen. Er darf nicht unsere einzige Antwort auf die dritte Corona-Welle sein“, sagte Reinhardt dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Es gibt viel versprechende Ansätze, die sogar in Teilen Schritte zur Rückkehr in die gesellschaftliche Normalität ermöglichen“, betonte er.

Städte wie Tübingen oder Rostock zeigten, wie es gehe. „Sie kombinieren kostenlose Schnelltests mit lokalen Lockerungen“, sagte Reinhardt. Solche kreativen Lösungen könnten mit entsprechenden Anpassungen auch in anderen Städten und Regionen umgesetzt werden. Voraussetzung dafür sei, dass genügend Schnelltests vorhanden seien. „Zusammen mit einer schnellen Durchimpfung der Bevölkerung – und dafür brauchen wir dringend mehr Impfstoff – sowie einer effektiveren digitalen Kontaktnachverfolgung wäre das eine echte Alternative zum Hin und Her der vergangenen Monate“, betonte Reinhardt.

Bund und Länder sollten außerdem Studien in Auftrag geben, die endlich mehr valide Erkenntnisse über Ansteckungswege und das Infektionsgeschehen in unterschiedlichen Clustern verschafften, zum Beispiel eine statistische Auswertung von Corona-Schnelltests in Schulen, Kitas und Betrieben. „Wir brauchen genau solche Informationen, um sichere und zielgenaue Öffnungsstrategien zu entwickeln“, mahnte der Ärztepräsident.