Ärzte empört über Äußerungen von Vizekanzler Scholz zur Priorisierung

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die niedergelassenen Ärzte haben empört auf die Aussage von Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) reagiert, die Priorisierung bei der Impfung müsse auch deshalb beibehalten werden, um eine Benachteiligung sozial Schwacher zu verhindern.

„Es ist gelinde gesagt unverständlich und ärgerlich, wenn Herr Scholz von einem drohenden Verteilungskampf zugunsten der Wohlhabenden spricht und dass dies der Grund sei, an der Priorisierung festzuhalten“, sagt der Vorstandschef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Das ist platte Wahlkampfrhetorik und zudem sachlich falsch“, betonte Gassen.

„Vom eigenen Versagen ablenken“

Anzeige

„Es ist der knappe Impfstoff, der eine Priorisierung jetzt noch notwendig erscheinen lässt“, betonte Gassen. „Für die Beschaffung war und ist diese Regierung, also auch der Vizekanzler, verantwortlich“, fügte der KBV-Vorsitzende hinzu.

„Es ist wohlfeil, jetzt vom eigenen Versagen ablenken zu wollen und ein Problem zu thematisieren, das es nicht gäbe, wenn ausreichend und schnell genug Impfstoffe geordert worden wären“, kritisierte der Chef der Kassenärzte.

Video Corona-Impfstoff für Kinder: Biontech plant Zulassungsantrag 0:48 min Der Impfstoffhersteller Biontech will in Kürze eine Zulassung seines Corona-Vakzins für Kinder ab zwölf Jahren in der EU beantragen. © dpa

Scholz hatte am Mittwoch dem RND gesagt: „Mir ist es lieber, wir halten etwas länger an der Impfpriorisierung fest, als wenn wir einen Verteilungskampf um Impfstoff riskieren, bei dem sich am Ende die Wohlhabenderen mit ihren Netzwerken und Kontakten durchsetzen.“

Anzeige

Nicht das Vorhandensein von Ärzten im Freundes- oder Bekanntenkreis dürfe über die Vergabe von Impfterminen entscheiden, sondern einzig und allein die Priorität. „Niemand hat etwas davon, wenn die noblen Vororte durchgeimpft sind, aber die Pandemie in den sozialen Brennpunkten weiter grassiert.“

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte zu den Äußerungen von Scholz, es gehe bei einer möglichen Benachteiligung sozial Schwacher nicht um die Frage der Priorisierung. Vielmehr wisse man aus der Präventionsarbeit, dass bei Gesundheitsthemen stets eine „sozialgruppenspezifische Ansprache“ notwendig sei.

Hier seien insbesondere die Hausärzte in den sozialen Brennpunkten „ganz, ganz wichtig“, aber auch zielgerichtete Werbekampagnen. Spahn kündigte in diesem Zusammenhang an, auch Kirchen und Religionsgemeinschaften für eine Mitarbeit bei den Kampagnen für eine Corona-Schutzimpfung gewinnen zu wollen.

Impfung von Jugendlichen ab Sommer

Spahn stellte zugleich Impfungen für über Zwölfjährige im Sommer in Aussicht gestellt. „Stand heute, wenn nichts Ungewöhnliches passiert: Spätestens in den Sommerferien werden wir die über Zwölfjährigen dann impfen können, wenn die Zulassung da ist“, sagte er auf der wöchentlichen Pressekonferenz mit dem Chef des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler.

Anzeige

Zuvor war bekannt geworden, dass der deutsche Impfstoffhersteller Biontech und sein US-Partner Pfizer in Kürze die Zulassung ihres Corona-Vakzins für Kinder ab zwölf Jahren in der EU beantragen wollen.

Gleichzeitig warnte der Minister vor zu hohen Erwartungen für den Juni – spätestens dann soll der Bundesregierung zufolge die Impfpriorisierung enden. Im Juni komme zwar wohl so viel Impfstoff wie in keinem Monat zuvor, aber „nicht so viel, dass wir alle zwischen zwölf und 60 mal eben im Juni impfen können“.

Lockerung der Beschränkungen

Zur Frage der Lockerung der Freiheitseinschränkungen für Geimpfte und Genesene stellte Spahn klar, dass die geplante Verordnung der Bundesregierung über eine bloße Gleichstellung mit negativ Getesteten hinausgehen werde. Es gehe um Ausnahmen unter anderem bei den Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. „Kann, soll, muss man dort einen Unterschied machen zwischen vollständig Geimpften und nicht vollständig Geimpften“, sagte er.

Video Was ist Long Covid? Und wer ist gefährdet? 0:47 min Treten drei Monate nach einer Coronavirus-Infektion noch Symptome auf, spricht man vom „Long-Covid-Syndrom“. Betroffene werden zunehmend jünger, berichten Ärzte © RND

Das werde man von Anfang an zusammen mit Bundestag und Bundesrat besprechen, damit es nicht zu einem zeitraubenden „Pingpongspiel“ zwischen den Institutionen komme. Die Frage der Gleichstellung mit negativ Getesteten könnten hingegen die Länder leicht regeln, was einige auch schon „richtigerweise“ getan hätten. Zudem werde die Bundesregierung die Einreiseverordnung entsprechend ändern.

Anzeige

RKI-Chef Wieler warnte allerdings vor einem kompletten Ende der Pandemieregeln für Geimpfte. „Auch bei Geimpften besteht ein Restrisiko, dass sie andere anstecken können“, sagte er. Die Menschen müssten sich selbst und ihr Umfeld weiterhin schützen, um Ungeimpfte davor zu bewahren, „dass sie sich auf den letzten Metern vor der Impfung infizieren“.