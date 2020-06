Ärzte dringen auf weitere Vorkehrungen für Gesundheitskrisen

Großbritannien: Ärzte und Wissenschaftler warnen vor zweiter Infektionswelle

In einem Schreiben an die britische Regierung haben Ärzte und Wissenschaftler eindringlich vor einer zweiten Infektionswelle im Winter gewarnt. Großbritannien ist bisher das Land mit den meisten Corona-Toten in Europa. Beschlossene Lockerungsmaßnahmen seien noch zu früh.