Arzt bei „Hart aber fair“: „Der Frust ist groß“ – kann eine Impfpflicht die Kliniken entlasten?

Anzeige

Anzeige

Kommt die Impfpflicht und kann sie für eine Entlastung in den Kliniken sorgen? Der CSU-Generalsekretär Markus Blume hat kritisiert, dass die aktuellen Corona-Maßnahmen nicht mehr ausreichen würden. Er sprach sich für eine Impfpflicht aus.

Derweil verschärft sich die Situation in den Krankenhäusern. Der Arzt Cihan Çelik von der Corona-Isolierstation im Klinikum Darmstadt hat berichtet, dass am heutigen Tag zehn neue Covid-Patienten aufgenommen wurden, davon acht ungeimpft. Man habe frühzeitig Patienten entlassen und verlegen müssen, um freie Kapazitäten zu schaffen. Doch es werden immer mehr Patienten. „Wir werden immer voller“, sagte Çelik. Er beobachtet, dass immer mehr junge Patienten schwer erkranken und ins Krankenhaus eingeliefert werden. „Der Frust ist groß“. Selbst im Krankenhaus würden sich manche Patienten noch weigern, beatmet zu werden.

Auf die rückläufige Impftendenz wurde nicht richtig reagiert, gab der stellvertretende NRW-Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) zu. Auch auf die Falschmeldungen zu Impfungen sei nicht angemessen reagiert worden. Alle hätten nur auf die Bundestagswahl geschaut. Damit wieder mehr Menschen zurück in den Pflegeberuf kommen, sprach sich Stamp nun für eine „Rückholprämie“ aus.

Anzeige

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Klare Kante in der Politik fehlt

Für Kristina Dunz, stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND), ist es nicht nachvollziehbar, dass sich Menschen nicht impfen lassen, die sich impfen lassen könnte. Sie hat der Politik vorgeworfen, dass der Verweis auf Eigenverantwortung nicht ausreiche. Eine klare Kante habe gefehlt und die Politik habe nicht auf die Wissenschaftler gehört. Blume hielt dagegen, es habe im Sommer Phasen mit wenigen Infektionen gegeben und laute Rufe nach Lockerungen. Man habe auf Zahlen basierte Maßnahmen eingeführt, wie die Krankenhausampel in Bayern.

Dunz wies darauf hin, dass die Bundesländer nach Auslaufen der epidemischen Lage keinen Lockdown mehr einführen können, wie er jetzt in Österreich Realität ist. Auch die Ministerpräsidentenkonferenz hätte vier Wochen früher stattfinden müssen. Blume meinte jedoch, dass es in der Gesellschaft keine Akzeptanz für strengere Maßnahmen gab.

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, sieht es als christliche Pflicht an, sich zum Schutz für andere impfen zu lassen. Vor drei oder vier Wochen habe sie noch eine andere Meinung vertreten. Nun sei es aber an der Zeit für eine Impfpflicht, sagte sie. Wer bisher nicht geimpft ist, wird sich wohl auch nicht mehr impfen lassen, so Kurschus mit Blick auf jüngste Umfragen. Man dürfe daher nicht noch mehr Zeit verstreichen lassen.

Blume und auch der FDP-Politiker Stamp können sich ebenfalls eine Impfpflicht vorstellen, wenn die anderen Maßnahmen nicht ausreichen. Stamp erklärte, dass ihn am Wochenende ein Verfassungsrechtler überzeugt habe.

Impfpflicht wie in Österreich?

Österreich hat bereits beschlossen, eine allgemeine Impfpflicht ab Februar einzuführen. Laut Simone Stribl (ORF-Journalistin) sei dies ernst gemeint. Offen sei jedoch, welche Sanktionen es geben werde, sagte sie bei „Hart aber fair“. Es seien Geldstrafen im Gespräch, derzeit werde ein Gesetz vorbereitet. Laut Stribl habe Österreich viele Fehler gemacht: Die Pandemie ist im Sommer für Geimpfte für beendet erklärt worden. Warnungen von Virologen habe die Politik ignoriert. Dann wurden Maßnahmen immer weiter verschärft, bis hin zum Lockdown für alle, auch für Geimpfte.

Anzeige

Für CSU-Generalsekretär Blume stelle sich die Frage, ob die Maßnahmen in Deutschland ausreichen oder ob nicht eine „Vollbremsung“ ähnlich wie in Österreich nötig sei.