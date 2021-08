Unionsabgeordnete geht Laschet an – schlechte Performance Thema in Fraktionssitzung

Anzeige

Berlin. Gegenwind aus den eigenen Reihen für Unionskanzlerkandidat Armin Laschet: Die Düsseldorfer CDU-Abgeordnete Sylvia Pantel sei Laschet nach Informationen der Bild bei einer virtuellen Fraktionssitzung von CDU und CSU hart angegangen und habe ihn aufgefordert, „die Konsequenzen zu ziehen, wenn in zwei Wochen die Umfragewerte nicht besser werden.”

Nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) ist das Wort „Rücktritt” in der Fraktionssitzung nicht gefallen. „Das habe ich so nicht gehört”, betonte einer, der die Sitzung verfolgt hat. Dennoch ging es kritisch um die Performance von Laschet. Lediglich die Äußerungen der Düsseldorfer Abgeordneten Sylvia Pantel hätte man in diese Richtung interpretieren können. Ein anderer betont, auch Pantel habe einen möglichen Rücktritt nur verklausuliert vorgetragen. Laschet müsse wissen, was zu tun sei, soll sie gesagt haben.

Pantel gilt als Außenseiterin in der Fraktion und in der CDU, ist Sprecherin des sogenannten Berliner Kreises, einem wertkonservativem Netzwerk in der Union. Ein Abgeordneter sagte zu der Berichterstattung: „Wer als Abgeordneter illoyal mit der ‚Bild‘ kooperiert, der hat die Kontrolle über sein politisches Leben verloren.”

Pantel selbst reagierte auf RND-Anfrage nicht.

Laschet hinter Scholz

Die Zustimmungswerte des Unionskandidaten und auch der Union selbst sinken seit Wochen. Nach dem „Deutschlandtrend” im ARD-„Morgenmagazin” befürworten 30 Prozent eine konservative Regierung unter Führung von CDU/CSU – das ist ein Minus von 5 Prozent. Die Zustimmung für eine Regierung unter Führung der Sozialdemokraten lag ebenfalls bei 30 Prozent – damit liegt die SPD zumindest in dieser Frage nun gleichauf mit der Union. Nur noch 15 Prozent ziehen ein von den Grünen geführtes Kabinett vor.

Mittlerweile würden sich laut der Umfrage der 41 Prozent Deutschen SPD-Kandidat Olaf Scholz als Kanzler entscheiden, wenn man diesen direkt wählen könnte. Das sind 6 Prozentpunkte mehr als Anfang August. Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) wünschen sich 16 (minus vier) Prozent der Befragten.