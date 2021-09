Laschet vermeidet Position zu möglicher Juniorrolle der Union

Anzeige

Berlin. Ausschließeritis im Wahlkampf ist gefährlich. Unionskanzlerkandidat Armin Laschet verlangt sie deshalb mit Freude seinem SPD-Konkurrenten ab. Olaf Scholz solle endlich sagen, dass er nicht mit der Linken eine Koalition eingehen werde, fordert Laschet am Montag in Heidelberg nach einem Treffen mit dem Landesvorstand der Südwest-CDU erneut und spricht von Ängsten in der Bevölkerung vor einer Regierungsbeteiligung der Linken. „Nein“, solle Scholz sagen, „mit denen regieren wir nicht“.

Tut der Sozialdemokrat aber nicht. Genauso wenig, wie Laschet dann diese heikle Frage eines Journalisten beantwortet: Ob er wie CSU-Chef Markus Söder ausschließt, dass die Union als Juniorpartner in eine Koalition im Bund geht. Laschet sagt nur: „Ich bin sicher, CDU und CSU werden gemeinsam eine Antwort geben, wie Deutschland stabil bleibt.“

Auftritt ist kein leichter Gang für Laschet

Der Auftritt neben dem baden-württembergischen CDU-Vorsitzenden und Innenminister Thomas Strobl ist für Laschet kein leichter Gang. Viele Mitglieder der Südwest-CDU wollten Friedrich Merz und nicht Laschet als CDU-Bundesparteichef und Söder statt Laschet als Kanzlerkandidat der Union.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident hat viel damit zu tun, die Seitenhiebe des bayerischen Amtskollegen zu parieren. Während Söder am Sonntagabend sagte, es müsse jetzt der schlechte Umfragetrend für die Union gebrochen werden, erklärte Laschet, er werde in den verbleibenden Wochen bis zur Wahl nicht über Umfragen, sondern über Politik reden. „Und dann sehen wir, wie treffsicher Umfragen waren oder nicht.“ Die SPD liegt laut Umfragen erstmals seit vielen Jahren einige Prozentpunkte vor der Union, die mit 20 bis 22 Prozent auf einem historischen Tiefstand gesehen wird.

Auch Strobl mahnte: „Glotzt nicht andauernd auf die Umfragen. Wir haben noch 20 Tage.“ Nach eigenem Bekunden hatte er schon Anfang Juli davor gewarnt, sich von Umfragen leiten zu lassen. Allerdings erwähnt er selbst, dass die Union mit Laschet da noch bei 27 Prozent lag. Dennoch zeigte sich Strobl zuversichtlich: „Die Messe ist noch nicht gelesen.“

Unionskanzlerkandidat Armin Laschet und Thomas Strobl, Landesvorsitzender der baden-württembergischen CDU, stehen nach einer Landesvorstandssitzung der CDU im Business Development Center in Heidelberg nebeneinander. © Quelle: Uwe Anspach/dpa

Zukunftsteam zeigt inhaltlichen Aufschlag

Um diesem Eindruck auch Nachdruck zu verleihen, hatte Laschet vorigen Freitag ein achtköpfiges sogenanntes Zukunftsteam unter anderem mit Friedrich Merz, dem Terrorismusforscher Peter R. Neumann und dem Musikmanager Joe Chialo vorgestellt. Der erste inhaltliche Aufschlag sind nun Pläne zur Digitalisierung, die sich auch im Wahlprogramm von CDU und CSU finden.

Video Merkel: Laschet kann Bundesrepublik als Kanzler führen 0:48 min Laschet führe Nordrhein-Westfalen als Ministerpräsident „sehr erfolgreich“, sagte die CDU-Politikerin am Sonntag bei einem Besuch in Hagen. © Reuters

Laschet zählte zu den Einzelmaßnahmen Bürokratieerleichterungen für Start-ups, die für ihn „moderne Familienunternehmen“ seien, den vorrangigen Ausbau des schnellen Internets auf dem Land und „endlich Tempo“ bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Auch der Staat müsse sich modernisieren und könne seinen Bürgern nicht zwei Behördentermine für die Verlängerung des Personalausweises abverlangen.

FDP und Linke: Pläne sind wenig glaubwürdig

Die Oppositionsfraktionen FDP und Linke bezeichneten die Digitalisierungspläne als wenig glaubwürdig, weil die Union hier schon seit Jahren Ankündigungen mache, ohne sie umzusetzen.

Linksfraktionschef Dietmar Bartsch sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), die Union habe schon 2017 eine digitale Infrastruktur von Weltklasse versprochen. Deutschland sei aber nur Kreisklasse. Dorothee Bär (CSU) könne als Staatsministerin für Digitalisierung keine nennenswerte Erfolge vorweisen. Gesundheitsämter, Schulen und Verwaltung insbesondere im ländlichen Raum seien im europäischen Vergleich maximal Mittelmaß. „Dank CSU trägt Deutschland den Titel Funklocheuropameister.“

FDP-Generalsekretär Volker Wissing sagte: „Die Union hat den Bürgerinnen und Bürgern bereits vor 8 Jahren das schnellste Netz der Welt versprochen und nicht geliefert.“ Und sie habe 16 Jahre Zeit gehabt, Deutschland zu modernisieren und es nicht getan. Die Menschen wüssten nicht mehr, wofür die Union stehe, weil sich ihr Wahlprogramm nicht mit ihrer eigenen Politik decke. Und selbst bei dem Zukunftsteam gewinne man den Eindruck, dass es nach der Wahl wieder in der Versenkung verschwinden werde.