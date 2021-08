Armin Laschet fühlte „Ohnmacht” anlässlich der Bilder vom Flughafen Kabul

Anzeige

Anzeige

Berlin. Armin Laschet hat sich angesichts der Bilder vom Flughafen Kabul machtlos gefühlt. Das sagte der CDU-Kanzlerkandidat am Dienstag bei der Veranstaltungsreihe „RND vor Ort” des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) in Warnemünde (ab 14 Uhr hier im Videostream zu sehen).

„Schrecklich, man erlebt Ohnmacht”, sagte Laschet auf die Frage, was er beim Betrachten der Bilder von Menschen, die sich an Flugzeuge klammern, gefühlt habe. „Das ist das größte Debakel, das die Nato seit ihrer Gründung erlebt hat”, so der CDU-Politiker weiter.

Video Die Kanzlerkandidaten zu Gast beim RND 0:56 min Bei „RND vor Ort“ kommen die Kanzlerkandidaten der größten Parteien ins Gespräch mit Kristina Dunz und Eva Quadbeck. © RND

Anzeige

Das Konzept des „Nation Building” sei gescheitert, betonte Laschet. „Das ist eine Lehre aus den letzten 20 Jahren, dass das Konzept, militärisch einzugreifen, um eine Diktatur zu beenden und eine Demokratie aufzubauen, komplett gescheitert ist”, sagte er. Er sei „überrascht” über eine Erklärung von US-Präsident Joe Biden gewesen, wonach „Nation Building” nie das Ziel der Mission in Afghanistan gewesen sei, bekannte Laschet.

Man müsse die Sicherheitslage in Afghanistan auch nach Ende der Rettungsmission beobachten, forderte der CDU-Politiker. „In Afghanistan darf kein neuer rechtsfreier Raum entstehen.”

Laschet will „Nationalen Sicherheitsrat” im Kanzleramt

Im Falle eines Wahlsieges will Laschet im Kanzleramt einen dauerhaften Nationalen Sicherheitsrat einrichten, wie er bei „RND vor Ort” weiter sagte. „Ich würde einen Nationalen Sicherheitsrat im Kanzleramt einrichten, in dem auch andere Ministerien beteiligt sind und die Lage erörtern”, sagte Laschet wörtlich.

Auslandseinsätze der Bundeswehr werde es auch künftig geben, sagte der CDU-Politiker. „Wenn Hilfe der Bundeswehr zur Stabilisierung im deutschen Interesse erforderlich ist, dann ja”, antwortete er auf die entsprechende Frage. „Solche Auslandseinsätze muss man gründlich abwägen, und wenn man sie macht, muss man sie richtig machen”, so Laschet.

Der Abzug aus Afghanistan sei zu schnell und zu unkoordiniert erfolgt, räumte Laschet ein. „Ich würde jetzt keine Schuld verteilen, aber eines ist klar, wenn die USA sagen, wir gegen raus, müssen alle anderen folgen”, betonte er.