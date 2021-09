Armin Laschet zur Kanzlerkandidatur: „Zweifel hatte ich nie“

Anzeige

Berlin. Am Schluss der Veranstaltung wurde Armin Laschet gefragt, ob er mal Zweifel hatte, dem Amt gewachsen zu sein. Der Kanzlerkandidat der Union schaute so ernst, wie die Frage gemeint war, und entgegnete: „Zweifel hatte ich nie. Sonst würde ich nicht mit so großer Kraft dieses Amt anstreben.“ Es war nicht der einzige interessante Moment an diesem Abend.

Eigentlich ging es dabei gar nicht um Laschet, sondern um das Buch des Journalisten Ralph Bollmann: „Angela Merkel. Die Kanzlerin und ihre Zeit“. Laschet aber hatte zugesagt, an der Buchvorstellung teilzunehmen. Daraus bezog der Termin seine Spannung – aus der Kanzlerin, die geht, und aus dem Kanzler, der trotz schlechter Umfragen womöglich doch kommt.

Los ging es mit dem Einstieg Merkels in die Bundespolitik Anfang der Neunzigerjahre. Ausgerechnet der damalige Bundesarbeitsminister Norbert Blüm hatte nach Bollmanns Recherchen keine Lust auf ein Kennenlerngespräch mit der Frau aus dem Osten. Der Abend hangelte sich dann an Merkels Reformeifer und dem Leipziger Parteitag Anfang der Nullerjahre entlang – bis hin zu den endlosen Krisen, die sie später zu bewältigen hatte. Laschet sagte: „Sie ist in allem anders, als die CDU war.“

Kritik an Merkels Verhalten in schwarz-gelber Koalition

Das Publikum merkte auf, als es um Bezüge zur Gegenwart ging. So nahm der Kandidat Merkel einerseits in Schutz, etwa mit Blick auf Verdächtigungen aus den eigenen Reihen. Natürlich sei die CDU „ihre Partei“, betonte Laschet – und dass er sich von Merkel genug unterstützt fühle. Ohnehin erbe man das Kanzleramt ja nicht. „Das muss man sich erkämpfen.“ Dabei sei es Merkel am Vortag ein Bedürfnis gewesen, sich im Streit um eine etwaige Linkskoalition gegen SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz auf seine Seite zu schlagen.

Video Merkel kritisiert Scholz deutlich 1:14 min Mit ihrer bislang schärfsten Attacke auf SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel in die Endphase des Wahlkampfs eingeschalt. © AFP

Andererseits stellte der Aachener sein Profil heraus. So sei die schwarz-gelbe Koalition mit der FDP von 2009 bis 2013 „keine harmonische Koalition“ gewesen – was, wie herauszuhören war, nicht zuletzt Merkel anzulasten sei. Man müsse auch „den Kleinen Punkte lassen“, mahnte der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, der dort mit der FDP regiert. „Das wird in einer Dreierkonstellation noch mal wichtiger.“ Überdies müsse man als Regierungschef „schon eine Überzeugung haben und sie notfalls gegen Stimmungen durchsetzen“ – eben das, was Kritiker Laschet absprechen.

Am Ende sollte der Eindruck von Entschlossenheit stehen. Nein, unterstrich der Kandidat, es gebe „kein Rückfahrticket“ nach Düsseldorf. Und es gebe zwar „drei Kandidaten, von denen man nicht weiß: Können die das denn?“, sagte er. Doch er könne das. Alles andere würden die Wähler entscheiden.