Armin Laschet auf „Deutschlandreise”: Besuch in Sachsen gerät zur Parteiveranstaltung

Torgau. Der Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet befindet sich derzeit im Wahlkampf auf seiner „Deutschlandreise”.

Im Zuge dessen hat er am Donnerstag Sachsen besucht: Zuerst war er auf Stippvisite beim Halbleiterhersteller Global Foundries in Dresden, danach hat er sich einen Eindruck vom Hochwasserschutz in Torgau gemacht.

In Torgau immer an seiner Seite: Oberbürgermeisterin Romina Barth, die Direktkandidatin Christiane Schenderlein sowie der scheidende Bundestagsabgeordnete Marian Wendt, wie die „Leipziger Volkszeitung” (LVZ) berichtet. Alle drei Politiker sind ebenfalls CDU-Mitglieder.

Das Ziel von Laschets „Deutschlandreise” ist der Kontakt mit Bürgern, „die anpacken und unser Land gemeinsam besser machen”, wie die CDU schreibt. Laut LVZ scheint ihm dies zumindest in Torgau nicht gelungen zu sein.

Obwohl auch Mitglieder des Technischen Hilfswerks (THW) bei Laschets Besuch dabei waren, sei der Kanzlerkandidat kaum ins Gespräch mit ihnen gekommen – weil sich vielmehr seine Parteifreunde mit ihm in Szene setzten.

Am Ende seines Besuchs richtete Laschet dennoch Worte an die anwesenden Ehrenamtlichen des THW. Der Ministerpräsident des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, das von der Hochwasserkatastrophe im Juli schwer getroffen wurde, sagte: „In NRW und Rheinland-Pfalz haben wir erlebt, welch große Bereitschaft es immer noch zum Ehrenamt gibt.” Er danke den THW-Helfern für ihr Engagement.

Am Nachmittag führte Laschets „Deutschlandreise” nach Frankfurt/Oder in Brandenburg.