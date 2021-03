Ärmere Länder wollen Chinas Impfstoffe - trotz fehlender Daten

Anzeige

Taipeh. Als das Flugzeug mit den Impfdosen über die Landebahn am Flughafen von Santiago de Chile rollt, strahlt Präsident Sebastián Piñera. „Heute“, sagt er, „ist ein Tag der Freude, der Emotionen und der Hoffnung“.

Es ist Ende Januar, und die Hoffnung trägt ein chinesisches Etikett. Chile und Dutzende andere Länder sind in der Corona-Pandemie auf China angewiesen. Die Frage ist jedoch, wie sicher und effektiv die chinesischen Impfstoffe sind - und was das Land im Gegenzug möglicherweise erwartet.

Chinas Impfdiplomatie ist bisher überraschend erfolgreich gewesen. Rund eine halbe Milliarde Impfdosen hat es mehr als 45 Ländern zugesagt, wie eine Auswertung der Nachrichtenagentur AP ergab. Allein vier der vielen chinesischen Impfstoffhersteller werden in diesem Jahr mindestens 2,6 Milliarden Dosen herstellen. Ein großer Teil der Weltbevölkerung wird also damit geimpft werden und nicht mit den schlagzeilenträchtigen, modernen Impfstoffen des Westens.

Obwohl öffentlich zugängliche Daten über die chinesischen Impfstoffe fehlen, haben laut der AP-Analyse bereits mehr als 25 Länder mit den Impfungen begonnen. Weitere elf Länder haben Impfdosen geliefert bekommen. Die Auswertung gründet sich auf unabhängige Medienberichte in jenen Staaten sowie Mitteilungen von Regierungen und Unternehmen.

China rettet damit möglicherweise sein Ansehen in der Welt, nachdem es für seinen anfänglichen Umgang mit dem Covid-19-Ausbruch kritisiert worden ist. „Wir können hier in Echtzeit beobachten, wie die Impfdiplomatie ihren Weg nimmt, ganz vorn dabei China, das im eigenen Land Impfstoff herstellen kann und damit andere beliefert“, sagt Krishna Udayakumar, Gründer und Leiter des Duke Global Health Innovation Center an der Duke-Universität in North Carolina.

Ein Land wie Chile hat kaum eine Wahl

China hat eigenen Angaben zufolge in 53 Ländern „Impfhilfe“ geleistet und exportiert den Impfstoff an weitere 27 Länder, doch eine entsprechende Liste wollte das Land auf Anfrage von AP nicht herausgeben. Peking bestreitet, eine Impfdiplomatie zu verfolgen. Ein Sprecher des Außenministeriums sagt, man betrachte den Impfstoff als weltweites öffentliches Gut. Chinesische Experten weisen ebenfalls zurück, dass China den Impfstoff-Export dazu nutzen könnte, sein Ansehen aufzupolieren.

Die chinesischen Impfdosen gehen vor allem an Länder mit niedrigem oder mittlerem Einkommen, die zurückgeblieben waren, als reiche Staaten sich den Großteil der teuren Impfstoffe von Biontech-Pfizer und Moderna sicherten. Zwar gab es Lieferverzögerungen auch aus China, doch konnte das Land davon profitieren, dass die US-amerikanischen und europäischen Hersteller länger brauchten als erhofft.

Chile etwa bekam - wie viele andere Länder auch - deutlich weniger Dosen von Biontech-Pfizer als zunächst zugesagt worden war. Das chinesische Unternehmen Sinovac sprang schnell ein und schickte vier Millionen Impfdosen. Ein Land wie Chile hat kaum eine Wahl. Weltweit wird die Verteilung von Impfstoffen von den reichen Staaten dominiert, die sich 5,4 Milliarden der 7,8 Milliarden weltweit verkauften Dosen gesichert haben, wie die Duke-Universität errechnet hat.

In Europa liefern chinesische Unternehmen den Impfstoff an Länder wie Serbien und Ungarn - ein geopolitischer Sieg auf dem Balkan und in Mitteleuropa, wo der Westen mit China und Russland um Einfluss ringt. Ungarn ist das erste EU-Land, das ein chinesisches Vakzin verwendet.

Die Impfstoffe aus China können in normalen Kühlschränken gelagert werden, anders als etwa das Vakzin von Biontech-Pfizer. Die chinesischen Unternehmen Sinovac und Sinopharm arbeiten mit einer traditionellen Methode, mit der ein lebendes Virus zunächst getötet und dann gereinigt wird, damit es im Körper eine Immunreaktion hervorruft. Manche Länder sehen dies als sicherer an als die neueren Methoden mancher westlicher Konkurrenten, die das sogenannte Spike-Protein des Virus angreifen.

Die Sorge bleibt

Doch hat keines der drei chinesischen Unternehmen, deren Impfstoffe weltweit im Einsatz sind, jüngere Daten aus klinischen Studien veröffentlicht. Das Vakzin von Sinopharm ist eigenen Angaben zufolge zu 79 Prozent effektiv. Das Unternehmen wollte sich auf Anfrage dazu nicht äußern. Auch CanSino, das eigenen Angaben nach einen Impfstoff mit 65 Prozent Effektivität herstellt, lehnte ein Interview ab. Zum Vakzin von Sinovac gibt es unterschiedliche Daten. Sie reichen von angeblichen 91 Prozent Effektivität laut Versuchen in der Türkei bis hin zu gut 50 Prozent aus Studien in Brasilien.

Ein Expertengremium in Hongkong veröffentlichte Zahlen, die Sinovac an die Behörden herausgegeben hat, wonach der Impfstoff etwas über 50 Prozent Wirksamkeit zeigte. Weltweit heißt es allerdings von Gesundheitsbehörden, jedes Vakzin mit einer Effektivität von mindestens 50 Prozent sei hilfreich.

Die Sorge bleibt, welchen Preis die chinesische Impfdiplomatie hat. Aus hochrangigen Diplomatenkreisen auf den Philippinen, die 600.000 Impfdosen aus China gespendet bekamen, heißt es, der chinesische Außenminister Wang Yi habe subtil zu verstehen gegeben, was er erwarte. So solle die öffentliche Kritik an Chinas wachsender Präsenz im umstrittenen Südchinesischen Meer gedämpft werden.

Doch die dringliche Not der Corona-Pandemie verdrängt jede Zweifel an chinesischen Impfstoffen. „Die Impfstoffe, die im Westen hergestellt werden, sind für die reichen Länder reserviert“, verlautet aus ägyptischen Behördenkreisen. „Wir mussten einen Impfstoff garantieren. Egal, was für einen.“