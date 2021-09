ARD-„Wahlarena“: Scholz erteilt Großer Koalition Absage

Anzeige

Lübeck. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat sich in der Sendung ARD-„Wahlarena“ gegen eine Große Koalition ausgesprochen. Sein klares Ziel sei es, dass sich „CDU und CSU in der Opposition erholen können“, äußerte er sich auf die Frage eines Erstwählers aus dem Publikum. Der 21-Jährige aus Borna wollte von Scholz wissen: „Wenn ich mein Kreuz bei Ihnen mache, kann ich dann davon ausgehen, dass es keine erneute Große Koalition gibt?“ Ein Bündnis mit der Linkspartei schloss Scholz am Dienstagabend weiterhin nicht aus.

Auch bei anderen Themen positionierte sich Scholz eindeutig.

Schülerinnen und Schüler in Deutschland sollen nach seinem Willen etwa auch nach der Corona-Pandemie weiter teils digital unterrichtet werden können. „Corona ist ja bald vorbei, und dann sollten wir aber nicht aufhören mit der digitalen Infrastruktur an den Schulen“, sagte Scholz am Dienstagabend in der ARD-„Wahlarena“. „Wir sollten nicht wünschen, dass jetzt eine ganze Woche Digitalunterricht stattfindet – aber wenn mal zwei, drei Stunden digital gemacht werden, wenn man lernt zusammenzuarbeiten zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrern mit digitalen Formaten, dann hilft das ja auch, dass junge Leute gut vorbereitet sind für ein Leben, in dem digitale Kommunikationsmöglichkeiten eine ganz, ganz große Rolle spielen.“

Scholz äußerte die Erwartung, dass die Milliardenförderung des Bundes für die Schuldigitalisierung im „Digitalpakt Schule“ nun auch verstärkt an den Schulen ankommt. Die meisten Mittel seien inzwischen von den Ländern bestellt, so der Finanzminister. Zwei Jahre nach dem Start des Digitalpakts waren zuletzt, zum Stichtag 30. Juni, von dem auf 6,5 Milliarden Euro angewachsenen Fördertopf des Bundes erst 852 Millionen Euro abgerufen. Beantragt und bewilligt, aber noch nicht abgerufen waren rund 1,4 Milliarden Euro.

Scholz sagte, in den Ländern werde es auch gelingen, die Mittel des Pakts gut einzusetzen. „Ich werde mich dafür einsetzen, dass der nicht aufhört, sondern dass der weitergeht, bis wir eine gute digitale Infrastruktur für jede Schule in Deutschland haben.“ Bund, Länder und Gemeinden müssten dabei zusammenarbeiten. Scholz räumte ein, „dass wir diesen Digitalpakt viel früher gebraucht hätten“. Beim Digitalpakt handelt es sich um ein großes Förderprogramm zur digitalen Modernisierung der Schulen, das von Mai 2019 bis 2024 läuft.

Video Olaf Scholz bei „RND vor Ort": Die wichtigsten Momente im Video

Scholz macht Gastronomen großes Versprechen

Weiter machte sich der SPD-Kanzlerkandidat für eine Stärkung der klassischen Ausbildungsberufe stark. Er verteidigte zudem die Pläne, den Mindestlohn künftig auf zwölf Euro anheben zu wollen und verwies auf die erste Einführung. „Viele hatten gesagt, dass es wirtschaftlich schadet und Jobs kosten wird. Das ist alles nicht eingetreten. Sondern tatsächlich hat es mehr Beschäftigung gegeben“, antwortete Scholz auf die Frage eines Gastronomen, der sich besorgt dazu äußerte.

Weiter machte er der gesamten Branche ein Versprechen zur verlängerten Mehrwertsteuersenkung für Speisen. „Ich habe dieser Verlängerung und der Einführung zugestimmt in dem sicheren Bewusstsein, dass wir diese nie wieder abschaffen.“

Beim Thema Afghanistan machte sich der SPD-Spitzenkandidat zudem für ein verstärktes Engagement bei der Bundeswehr stark. Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den USA sei für ihn aber unabdingbar. Für die aktuell schlechte Situation bei der Bundeswehr machte er die schwarz-gelbe Regierung von 2009 bis 2014 verantwortlich, die für einen „Schub nach unten“ gesorgt hätte. Diese argumentierte er mit der Abschaffung der Wehrpflicht sowie deutlich merkbaren Einsparungen.

In den 75-minütigen Sendungen der „ARD-Wahlarena“ haben 65 Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, den Kanzlerkandidaten und der Kanzlerkandidatin ihre Fragen zu stellen. Das Format existiert seit 2005 und wird zur bevorstehenden Bundestagswahl am 26. September bereits zum fünften Mal aufgelegt. Moderiert werden die Wahlarenen von NDR-Chefredakteur Andreas Cichowicz und Ellen Ehni, WDR-Chefredakteurin.