ARD-Deutschlandtrend: Grüne der Union dicht auf den Fersen

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die Grünen rücken laut "ARD-Deutschlandtrend" in der Wählergunst wieder näher an die Union heran. Das geht aus der aktuellen Sonntagsfrage des Instituts infratest dimap für das ARD-Morgenmagazin hervor. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen die Grünen demnach auf 24 Prozent, was einem Gewinn von einem Prozentpunkt gegenüber der vergangenen Umfrage vom 9. Januar entspricht. Zugleich verliert die Union im gleichen Zeitraum einen Prozentpunkt und läge nun bei 26 Prozent.

Hinter Union und Grünen folgen AfD und SPD. Während der Stimmenanteil für die Rechtspopulisten unverändert bleibt, gewannen die Sozialdemokraten einen Punkt dazu. Beide Parteien würden der Umfrage zufolge 14 Prozent der Wählerstimmen erhalten. Linkspartei und FDP kämen jeweils auf acht Prozent. Die FDP verliert damit einen Prozentpunkt gegenüber der vergangenen Sonntagsfrage.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

RND/cz