ARD „abschaffen“: CDU-Politiker Kurze korrigiert umstrittene Aussage

Die Welt wartet auf Worte von Scholz

Heute empfängt der Bundeskanzler den Nato-Generalsekretär in Berlin. Es könnte eine Woche des Kanzlers werden – wenn er in der Außenpolitik wirklich weiß, was er will. Am Mittwoch spricht Olaf Scholz beim Weltwirtschafts­forum, am Freitag berät er mit seinem Kabinett über die deutsche G7-Präsidentschaft.