Architekten protestieren gegen SPD-Mann Pronold als Chef der Bauakademie

Anzeige

Anzeige

Berlin. Bislang ist die Bauakademie im Herzen Berlins nur eine Attrappe. Bedruckte, an Gerüsten aufgehängte Planen lassen erahnen, wie die vom preußischen Baumeister Karl Friedrich Schinkel zwischen 1832 und 1836 errichtete Lehranstalt einmal ausgesehen hat - und wie sie wieder aussehen wird. Denn das im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigte und in der DDR abgerissene Gebäude in Sichtweite des gerade erst rekonstruierten Berliner Stadtschlosses soll wieder auferstehen. Und die im Gebäude einstmals beheimatete Institution gleich mit.

Anders als der Wiederaufbau des Hohenzollern-Schlosses ist die Neuerrichtung der Schinkelschen Bauakademie in der Berliner Stadtgesellschaft bislang weitgehend unumstritten. Ärger gibt es dafür nun über eine Personalie. Und zwar massiven.

Seit Baustaatssekretärin Anne Katrin Bohle vor zwei Wochen verkündet hat, wer Gründungsdirektor der Bauakademie werden soll, gärt es unter Deutschlands Architekten. Nicht einer aus ihren Reihen soll den prestigeträchtigen Job übernehmen, stattdessen fiel die Wahl auf einen Politiker: Florian Pronold, SPD, Bundestagsabgeordneter und Parlamentarischer Staatssekretär im Umweltministerium.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Auf Planen gedruckte Fassade der Schinkelschen Bauakademie. © Quelle: picture alliance

In einem geharnischten Brief an Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU) sowie die Mitglieder des Stiftungsrates der Bauakademie protestieren Architekten aus der gesamten Republik gegen Pronolds Berufung. Der SPD-Politiker könne "keine einzige der geforderten fachlichen Kompetenzen aufweisen" heißt es in dem Schreiben. Pronold sei Jurist und seit seinem Staatsexamen im Jahr 2002 als Bundestagsabgeordneter tätig. "In der Welt des Bauens ist er nahezu unbekannt. Er kann keine Fachpublikationen aufweisen, hat keine Ausstellungen kuratiert, kein Museum oder andere Ausstellungsorte geleitet, sein Netzwerk in der Architektur- und Kuratorenszene ist relativ neu."

343 Vertreter aus der Achitekturszene haben den Brief inzwischen unterschrieben. Sie beklagen ein intransparentes Auswahlverfahren und fordern Bauminister Horst Seehofer (CSU) auf, das Ergebnis zu annullieren und das Bewerbungsverfahren unter Leitung einer fachlich kompetenten Kommission neu aufzurollen.

Seehofers Innenministerium lässt die Kritik kalt

Anzeige

In Seehofers Ministerium will man davon nichts wissen. „Meistens wird in solchen Auswahlverfahren der Beste herausgefiltert. Wir sind mit der Personalie sehr zufrieden", sagte der parlamentarische Staatssekretär, Marco Wanderwitz (CDU), dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). "Das war ein ganz reguläres Verfahren und eine sehr einmütige Entscheidung", so Wanderwitz weiter. "Dafür bekommt man in den seltensten Fällen nur Beifall.“

Das Auswahlverfahren bestand aus zwei Runden. In der ersten übernahm die vom Bundesinnenministerium beauftragte Personalberatungsagentur Kienbaum eine Vorauswahl, in der zweiten kam eine achtköpfige Findungskommission zum Zug. Vier Mitglieder der Kommission, Bau-Staatssekretärin Anne Katrin Bohle, Finanz-Staatssekretärin Bettina Hagedorn (SPD) sowie die Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs (SPD) und Torsten Schweiger (CDU) nahmen als Vertreter des Stiftungsrates der Bauakademie teil, zwei waren leitende Beamte aus dem Bauministerium, außerdem wurden die Präsidentin der Bundesarchitektenkammer Barbara Ettinger-Brinckmann sowie der Präsident der Bundesingenieurkammer, Hans-Ullrich Kammeyer, hinzugezogen.

Anzeige

Pronold unter vier Bewerbern noch der beste?

Die Zusammensetzung dieser Findungskommission war nicht unumstritten. Laut Protokoll der ersten Sitzung des Stiftungsrates vom 7. Mai 2019, das dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt, äußerte der FDP-Bundestagsabgeordnete Hagen Reinholt Kritik daran, dass kein Vertreter der Opposition in der Findungskommission vorgesehen sei. Auch kritisierte er die Einbeziehung der externen Personalberater als ungewöhnlich und nicht notwendig. Staatssekretärin Bohle als Vorsitzende des Stiftungsrates wischte beide Einwände laut Protokoll beiseite. Die Findungskommission brauche eine arbeitsfähige Größe, die Personalberatungsagentur sei aus Zeitgründen vom Ministerium beauftragt worden.

Die Personalberater schlugen der Kommission vier Bewerber vor. Selbst Kritiker des Verfahrens sagen, dass Pronold unter diesen Vieren der beste Bewerber gewesen sei. Die Architekten behaupten, dass alle kompetenten Konkurrenten bereits in der ersten Runde aussortiert worden seien.

Pronold selbst wollte sich auf RND-Anfrage zu der Angelegenheit nicht äußern. Befürworter der Entscheidung verweisen darauf, dass der Bundestagsabgeordnete aus Bayern vier Jahre lang parlamentarischer Staatssekretär mit der Zuständigkeit Bauen gewesen sei. Außerdem habe er als Juryvorsitzender den Programmwettbewerb zur Bauakademie geleitet. Pronold sei in der Materie fit, zumal sich die Bauakademie nicht nur um Architektur, sondern ausdrücklich auch um Handwerk, Städtebau und Ingenieurkunst kümmern soll. Durch die Berufung eines Architekten wären diese Bereiche womöglich unter den Tisch gefallen.

Aus der SPD wird noch ein weiteres Argument angeführt, das für den Bayern sprechen soll: Demnach verzichtet Pronold im neuen Job auf gut die Hälfte seiner bisherigen Bezüge und bekomme nur einen auf fünf Jahre befristeten Vertrag. Ein Versorgungsjob, so heißt es, sehe wirklich anders aus.