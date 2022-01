Arbeitsministerium verspricht: Mindestlohn-Erhöhung auf zwölf Euro noch in diesem Jahr

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesarbeitsministerium, Kerstin Griese (SPD), hat im Bundestag zugesagt, die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf zwölf Euro pro Stunde werde noch in diesem Jahr erfolgen.

Sie vertrat in der Debatte um die Vorhaben der Ampel-Koalition Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), der wegen eines Kontakts zu einer positiv getesteten Person in häuslicher Quarantäne ist. Griese sagte, es handele sich um eine der größten Lohnerhöhungen in der Bundesrepublik Deutschland, von der in der Mehrheit Frauen profitieren würden. Der Mindestlohn beträgt seit dem 1. Januar 9,82 Euro in der Stunde.

Zu den zentralen Herausforderungen der kommenden Legislaturperiode zählte Griese die Transformation am Arbeitsmarkt. Das Ziel der Ampel-Koalition sei, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von heute die Arbeit von morgen machen könnten, sagte Griese mit Blick auf den Umbau der Wirtschaft für mehr Klimaschutz. Unter anderem wolle man „Weiterbildungsweltmeister“ werden, sagte Griese. Die Koalition werde zudem mehr gegen den Fachkräftemangel in einigen Branchen und Regionen tun, erklärte sie und dabei auf eine stärkere Beteiligung von Frauen, Migrantinnen und Migranten sowie behinderten Menschen setzen.

Video Arbeitsministerium: Arbeitslosenzahl im Dezember gesunken 1:38 min Im Vergleich zum Vormonat ging die Arbeitslosenzahl im Dezember saisonbereinigt um 23.000 zurück. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,1. © Reuters

Anzeige

Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Hermann Gröhe (CDU) kritisierte die einmalige Anhebung des Mindestlohns auf zwölf Euro als „politischen Mindestlohn“ und damit falschen Weg zu einem nachvollziehbaren Ziel. Kritisch bewertete er auch das Vorhaben der Koalition, die Hartz-IV-Leistungen durch ein Bürgergeld zu ersetzen.

Hauptstadt Radar Der RND-Newsletter mit dem 360-Grad-Blick auf die Politik. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Die Ampel erwecke nicht den Eindruck, als ob sie bereits ein gemeinsames Verständnis von der neuen Leistung habe. Die Union werde eine bessere Verzahnung der Leistungen und verbesserte Arbeitsvermittlung unterstützen, sagte Gröhe. Schritte zu einem bedingungslosen Grundeinkommen hingegen lehne die Union entschieden ab, sagte Gröhe.