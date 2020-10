Corona-App warnte: Arbeitsminister Heil in Quarantäne

Alles China, oder was?

Das Coronavirus schlägt in Europa schlimmer zu als je zuvor. Zumindest was die reinen Infektionszahlen angeht. In China dagegen, dem Ursprung des Virus, scheint es Covid-19 quasi nicht mehr zu geben. Aber kann das stimmen? Und wenn ja, wie hat das bevölkerungsreichste Land der Welt diesen Umschwung geschafft? Ein Blick ins Reich der Mitte.