Arbeitsmarkt 2020: Darum müssen die Betriebe die Zeichen der Zeit erkennen

Berlin. Man kann trefflich darüber streiten, was in diesem Jahrzehnt die größere Herausforderung auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist. Ist es der Fachkräftemangel? Oder ist es der absehbare Strukturwandel in Branchen, die über Jahrzehnte hinweg der Schlüssel für den Erfolg des Standorts Deutschland waren? Die Debatte ist müssig. Beides sind XXL-Herausforderungen. Beides sollte in seinen Auswirkungen nicht verwechselt werden mit denen konjunktureller Aufs und Abs.

Die erste Pressekonferenz der Bundesagentur für Arbeit im neuen Jahrzehnt hat Zweierlei deutlich gemacht: Die Zeit immer neue Rekordzahlen aus Nürnberg ist offenbar endgültig vorbei. Dennoch besteht kein Grund für die Annahme, dass 2020 der große Absturz erfolgt. Stellenabbau oder betriebsbedingte Kündigungen auf breiter Front sind nicht zu befürchten. Jetzt jedenfalls noch nicht.

Das hängt erstens damit zusammen, dass nicht alle Zweige der deutschen Wirtschaft von der konjunkturellen Abkühlung erfasst sind. Und es hat zweitens mit dem Fachkräftemangel zu tun. Die meisten Unternehmen werden alles unternehmen, was in ihrer Macht steht, um ihre Beschäftigten zu halten.

Mit Kurzarbeit Zeiten konjunkturell bedingter Auftragsrückgänge zu überbrücken, das scheint jetzt das Gebot der Stunde zu sein. Und dieser Weg der Beschäftigungssicherung hat sich auch bewährt. Die Unternehmen müssen unter Umständen allerdings schnell reagieren können. Deshalb ist es wichtig, rasch ein Kurzarbeits-Erleichterungs-Gesetz auf den Weg zu bringen.

Zeit für eine Weiterbildungsoffensive

Doch es gibt auch strukturelle Herausforderungen auf dem deutschen Arbeitsmarkt, denen mit dem Bekämpfen von Symptomen allein nicht beizukommen ist. Hier die Umwälzungen durch die Digitalisierung, die immer mehr Branchen erfasst, dort der eingeleitete Abschied vom Verbrennungsmotor – Antworten darauf dürfen sich nicht im Hinweis erschöpfen, dass uns auch in Zukunft die Arbeit nicht ausgehen wird.

Die deutschen Arbeitgeber müssen an ihrer Innovationskraft arbeiten, auch an ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Und sie sollten rasch klären, welche Beschäftigten mit welchen Qualifikationen sie in Zukunft benötigen. Jetzt eine Weiterbildungsoffensive zu starten, wäre in ihrem Interesse.