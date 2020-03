Arbeitnehmer in Corona-Krise: Gibt es bald steuerfreie Zulagen als Unterstützung?

Anzeige

Anzeige

Berlin. Zur zeitnahen Unterstützung von Arbeitnehmern in der Corona-Krise schlägt Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) laut “Bild”-Zeitung auch steuerfreie Zulagen vor. Das Finanzministerium prüfe derzeit, ob solche Extra-Zulagen möglich seien. “Ich erörtere gerade mit meinen Beamten, ob wir, damit es schnell geht, untergesetzlich zum Beispiel steuerfreie Zulagen gewissermaßen möglich machen können”, sagte Scholz dem Bericht zufolge.

Corona-Krise: Blick auch auf Unternehmen und Solo-Selbständigen

Gedacht sei an Zahlungen bis zu einer gewissen Größenordnung, erklärte der Minister: "Bis zu einem bestimmten Rahmen können wir das wohl machen, mit einer Regelung, die die Finanzämter treffen." Auf die Dauer der Einschränkungen für die Wirtschaft angesprochen betonte Scholz, die Gesundheit stehe an erster Stelle. "Jetzt geht’s darum, dass den Unternehmen nicht die Puste ausgeht, den Solo-Selbstständigen, genauso wie den ganz großen Unternehmen."

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

+++Immer aktuell: Hier geht’s zum Corona-Liveblog+++

ZUM THEMA Wegen Corona-Krise: Hunderttausende fordern Grundeinkommen

Corona: Hilfe für Unternehmen und Bürger in Milliardenhöhe

Über Milliardenhilfen für Bürger und Betriebe in der Corona-Krise berät der Bundestag ab dem Vormittag in Berlin. Zum Rettungspaket gehören ein Nachtragshaushalt, der eine Neuverschuldung in Höhe von 156 Milliarden Euro vorsieht, und zahlreiche Maßnahmen zum Schutz von Unternehmen und Gesundheitssystem, von Familien, Mietern und kleinen Selbstständigen.

RND/epd