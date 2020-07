Arbeitgeberverbände warnen vor Lieferkettengesetz

Mitarbeiter der Textilfabrik Viyellatex in Bangladesh arbeiten in der Produktion und nähen T-Shirts. Das Unternehmen betreibt eine Fabrik mit dem zu der Zeit höchsten Standard und hätte von einem Lieferkettengesetz nichts zu befürchten. Die Initiative Lieferkettengesetz, die nach eigenen Angaben mehr als 100 zivilgesellschaftliche Organisationen vereint, hat die Bundesregierung zu einem nationalen Lieferkettengesetz mit klaren Haftungsregeln aufgefordert - damit sich deutsche Unternehmen weltweit an menschenrechtliche Standards halten. © Quelle: picture alliance / dpa