Arabische Länder verschärfen Maßnahmen gegen Corona-Pandemie

Tunis/Rabat. Im Kampf gegen das neuartige Coronavirus verschärfen mehrere arabische Länder ihre Maßnahmen. Das nordafrikanische Marokko verhängte eine landesweite Ausgangssperre ab Freitagabend, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, wie das Innenministerium mitteilte. Neben Deutschland haben auch die USA begonnen, Staatsbürger aus dem Königreich auszufliegen. Marokko hat bislang offiziell 63 Infektionsfälle bekanntgegeben.

Tunesien und Saudi-Arabien stellen Flugverkehr ein

In Tunesien sollte nach den letzten Rückholflügen für deutsche Urlauber am Freitag nach Angaben der Behörden um Mitternacht der Flugverkehr komplett eingestellt werden. Davon seien auch sogenannte Repatriierungsflüge für ausländische Staatsbürger betroffen, hieß es. Vor mehreren Tagen hatte Tunesien schon den Fährverkehr über das Mittelmeer komplett eingestellt. Die tunesischen Behörden sprechen von 39 bestätigten Infektionen und einem Todesfall.

Saudi-Arabien gab am Freitag bekannt, neben internationalen auch inländische Flüge für 14 Tage auszusetzen. Zudem werde der Transport mit Bussen und Taxen untersagt. Das Königreich hatte bereits den Zugang zu den heiligen Stätten in Mekka und Medina für Pilger beschränkt. Die Regierung in Riad teilte zudem mit, sie wolle mit einem Programm über umgerechnet 30 Milliarden Euro Unternehmen unterstützen, die von Folgen der Pandemie getroffen würden.

Jordanien verhängt Ausgangssperre

Jordanien verhängte eine landesweite Ausgangssperre. Sie beginnt am Samstagmorgen, wie ein Regierungssprecher am Freitag erklärte. Alle Läden müssten schließen. Verstöße können mit bis zu einem Jahr Haft bestraft werden. Jordaniens Armee hatte zuvor schon alle Zugangsstraßen zur Hauptstadt Amman abgeriegelt. Bislang hat das Königreich 60 Coronavirus-Fälle gemeldet.

Saudi-Arabien hat bislang nach offiziellen Angaben 274 infizierte Menschen. Die Arabische Halbinsel liegt in unmittelbarer Nachbarschaft des Irans, der von der Pandemie besonders stark betroffen ist. Mit mehr als 450 Fällen hat das Emirat Katar bisher die meisten Infizierungen in der arabischen Welt verzeichnet.

RND/dpa

