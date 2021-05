Appelle gegen Antisemitismus vor Pro-Israel-Demo in Berlin

Anzeige

Anzeige

Berlin. Ein Bündnis aus jüdischen und nichtjüdischen Organisationen ruft für Donnerstagabend am Brandenburger Tor in Berlin zu einer Solidaritätskundgebung für Israel und gegen Antisemitismus auf.

Als Rednerinnen und Redner werden unter anderem Vizekanzler Olaf Scholz, Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (beide SPD), CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, DGB-Chef Reiner Hoffmann, Israels Botschafter Jeremy Issacharoff, der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, Cem Özdemir von den Grünen und der FDP-Politiker Benjamin Strasser erwartet.

Anzeige

Lambrecht: „Wer Jüdinnen und Juden angreift, der greift uns alle an“

Lambrecht sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Wer Jüdinnen und Juden angreift, der greift uns alle an. Wir dulden keine Angriffe auf Jüdinnen und Juden, Synagogen und jüdische Einrichtungen.“

Hauptstadt-Radar Der RND-Newsletter aus dem Regierungsviertel mit dem 360-Grad-Blick auf die Politik im Superwahljahr. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Zur Diskussion um muslimischen Antisemitismus sagte sie: „Ich will Antisemitismus nicht unterscheiden in rechts, muslimisch und sonstiges. Wir müssen deutlich machen: Antisemitismus hat in diesem Land keinen Platz, egal woher er kommt.“ Sie kündigte an, das Gesetz zum neuen Straftatbestand der „verhetzenden Beleidigung“ noch in dieser Legislaturperiode durch den Bundestag bringen zu wollen.

Anzeige

Özdemir fordert härteren Umgang mit türkischem Präsidenten Erdogan

„Es gibt verschiedene Formen des Antisemitismus und jede muss gleichermaßen bekämpft werden“, sagte Özdemir dem RND. Er forderte einen härteren Umgang mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, der Israel zuletzt unter anderem „Terrorismus“ gegen die Palästinenser vorgeworfen hatte uns sagte, dies liege „in der Natur“ der Israelis.

Anzeige

Video Nahostkonflikt: Neue Ausschreitungen bei Protesten in Israel 2:09 min Israel und militante Palästinenser setzen ihre Kämpfe in der zweiten Woche fort. In Israel wächst der Unmut arabischstämmiger Menschen. © Reuters

„Die nächste Bundesregierung wird, wenn ihr die Grünen angehören, das Kuscheln mit Erdogan sofort beenden. Die massive antisemitische und israelfeindliche Hetze Erdogans muss Konsequenzen haben. Die jetzige Regierung und auch die Länder müssen Staatsverträge auf Eis legen.“

Özdemir kritisierte, dass Nordrhein-Westfalen nach einem aktuellen Vertrag zum muslimischen Religionsunterricht weiter mit der vom türkischen Staat gesteuerten Ditib zusammenarbeitet. Wer das tut, muss sich schon kritisch fragen lassen, wie das zu den aktuellen Erklärungen zum Antisemitismus passt.“

Bundesvorsitzender der Kurdischen Gemeinde Deutschlands kritisiert islamischen Verbände

Ähnlich äußerte sich Ali Ertan Toprak, Bundesvorsitzender der Kurdischen Gemeinde Deutschlands. Sie gehört zu den rund 20 Organisationen, die zur Solidaritätsdemonstration aufrufen. „Die islamischen Verbände in Deutschland sind Teil des Problems“, sagte er.

„Sie transportieren den Antisemitismus in die Community hinein. So sind Gegengesellschaften entstanden, in denen die freiheitlich-demokratische Grundordnung aktiv bekämpft wird.“ Das Bekämpfen des Antisemitismus und die Solidarität zu Israel müssten zu den „unverhandelbaren Werten“ aller gehören, die Deutschland zu ihrer Heimat machen.

Anzeige

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat am Mittwoch drei Vereine verboten, die in Deutschland Geld für eine Stiftung der pro-iranischen Schiiten-Bewegung Hisbollah im Libanon gesammelt haben sollen. Das Verbot richtet sich nach Angaben des Innenministeriums gegen die Vereine „Deutsche Libanesische Familie“, „Menschen für Menschen“ und „Gib Frieden“.

„Wer den Terror unterstützt, wird in Deutschland nicht sicher sein“, sagte Seehofer, wie sein Sprecher Steve Alter auf Twitter mitteilte. „Egal in welchem Gewand seine Unterstützer in Erscheinung treten, sie werden in unserem Land keinen Rückzugsort finden.“