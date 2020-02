Anzeige gegen die Regierung: Die Linke ist ein Tollhaus

Anzeige

Berlin. Dass die Linke ein Tollhaus ist, dürfte allen regelmäßigen Zeitungslesern seit Langem bekannt sein und wird auch dort selbst nicht wirklich bestritten. Die Tollitäten reihen sich aneinander wie die Wagen in einem Karnevalsumzug, von dem die Obertollität Diether Dehm immer wieder Kamelle herunter wirft. Die jüngste Anzeige gegen die Bundesregierung, an der Dehm beteiligt ist, hat aber noch mal eine eigene Qualität.

Das gilt für den Inhalt der Anzeige. Der Bundesregierung „Beihilfe zum Mord“ anzulasten, weil vom US-Stützpunkt Ramstein die Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani ausgegangen sein soll, ist, man kann das nicht anders sagen: irre. Denn erstens ist die Behauptung nicht bewiesen. Zweitens ist niemand unglücklicher über die Tötung als die deutsche Regierung, weil sie die Beziehungen zum Iran einer harten Belastungsprobe unterzieht, obwohl allen voran diese Regierung in den letzten Jahren alles zur Entlastung der Beziehungen unternommen hat – nicht zuletzt im Konflikt mit den USA. Drittens würde der Versuch, die USA von ihrem mutmaßlichen Tun in Ramstein abzuhalten, das deutsch-amerikanische Verhältnis und damit die Nato sprengen. Wer all das ignoriert, der ist auf einem anderen Planeten unterwegs.

Machtprobe vermieden

Die Klage ist aber auch machtpolitisch verrückt. Denn hier verklagen Vertreter einer Partei die Kanzlerin einer anderen Partei, auf deren Stimmen sie in der kommenden Woche in Thüringen dringend angewiesen sind – nämlich wenn es darum geht, den Linken-Politiker Bodo Ramelow mit Unterstützung der CDU wieder in sein altes Amt zu bringen. Niemand könnte es Christdemokraten verübeln, wenn sie jetzt sagen: Njet, mit denen nicht.

Auf Bundesebene unterstreicht die Linke abermals, dass sie regierungsunfähig ist, weil sie ein paar eskalationsbereite Saboteure in ihren Reihen hat. Es rächt sich nun, dass die Vernünftigen in der Partei vor einer Machtprobe mit diesen Irrläufern seit Jahren zurückschrecken.

Andrej Hunko vorneweg

Im Gegenteil: Drei der acht Kläger sind Mitglieder im Fraktionsvorstand – allen voran der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Andrej Hunko, Freund der Separatisten in der Ukraine sowie des umstrittenen venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro. Er schlug erst Mitte Februar die respektable Martina Renner bei der Fraktionsvorstandswahl aus dem Feld.

Nein, es hilft nicht, dass die nächste Fraktionssitzung „wohl wieder mal länger dauern“ wird, wie Fraktionsgeschäftsführer Jan Korte sagt. Wenn die Linke ihre Ehre retten will, dann muss sie so viel Druck auf die Delinquenten ausüben, dass diese ihre Anzeige zurückziehen. Etwas anderes kommt nicht in Betracht.