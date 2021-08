Blinken: Rund 1500 US-Bürger noch in Afghanistan

Anzeige

Washington. Bis zu 1500 US-Staatsbürger warten nach Angaben von Außenminister Antony Blinken in Afghanistan möglicherweise noch auf ihre Evakuierung. Amerikaner auszufliegen, sei die oberste Priorität der US-Regierung, sagte Blinken am Mittwoch (Ortszeit) in Washington. Die USA versuchten aber auch, „so viele gefährdete Afghanen wie wir können vor dem 31. August” auszufliegen, dem von Präsident Joe Biden gesetzten Ende des Abzugs der US-Truppen aus dem Land.

Am Mittwoch beklagten Mitarbeiter von Hilfsgruppen, die sich für die Evakuierung früherer afghanischer Kollegen, Frauenrechtlerinnen, Journalisten und anderer gefährdeter Afghanen einsetzen, sie könnten kaum konkrete Aktionen der USA erkennen, diese Personen an den Taliban-Kontrollen zu den versprochenen Flügen zu bringen.

„Es ist 100 Prozent Sache der Afghanen, diese Risiken auf sich zu nehmen und zu versuchen, sich durchzukämpfen“, sagte Sunil Varghese vom International Refugee Assistance Project. Auch Mitarbeiter anderer Hilfsorganisationen berichteten von einem unorganisierten und wenig hilfreichen Vorgehen der US-Verantwortlichen.

Video Sicherheitslage am Flughafen Kabul immer schlechter 2:14 min Die Lage am Flughafen in Kabul wird immer unübersichtlicher und gefährlicher. Die deutsche Botschaft in Afghanistan und andere Stellen warnen vor Terrorgefahr.

Nach Angaben des Weißen Hauses vom Mittwoch wurden binnen 24 Stunden etwa 19.000 Menschen aus Kabul ausgeflogen. Seit der Machtübernahme der Taliban Mitte August hätten die USA etwa 82.300 Menschen evakuiert oder deren Evakuierung ermöglicht, hieß es.

Blinken: 4500 Amerikaner ausgeflogen

Das US-Außenministerium geht laut Blinken davon aus, dass zu Beginn des US-Evakuierungseinsatzes am 14. August rund 6000 Amerikaner das Land hätten verlassen wollen. Rund 4500 seien bislang herausgeholt worden. Unter den Verbliebenen hätten manche „verständlicherweise große Angst“, sagte Blinken.

Rund 500 sei mitgeteilt worden, wie und wann sie zum Flughafen von Kabul gelangen sollten, um herausgeholt zu werden. Die anderen würden kontaktiert, um festzustellen, ob sie noch ausreisen wollten.

Pentagon-Sprecher John Kirby sagte, das Militär werde „bis zum Ende“ weiter Menschen ausfliegen. In den letzten Tagen und Stunden bis zum Fristablauf am 31. August müssten aber auch die noch in Kabul befindlichen 5400 US-Soldaten und deren Ausrüstung ausgeflogen werden. Ihr endgültiger Abzug habe noch nicht begonnen, sagte Kirby am Mittwoch.