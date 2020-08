Antisemitismus kommt niemals allein

Anzeige

Berlin. Antisemitismus richtet sich zwar gegen Juden, trifft aber stets alle. Mit diesem Satz schließt das 112 Seiten starke “Lagebild Antisemitismus” des Verfassungsschutzes, das am Montag publiziert wurde.

Manchmal, wie am 9. Oktober vergangenen Jahres in Halle, wird dieser Satz unmittelbar und tödlich bestätigt: Ein Antisemit und Rassist will am höchsten Feiertag Jom Kippur einen Anschlag auf betende Juden verüben, durch seine Kugeln sterben zwei Unbeteiligte.

Neue Tür für die Synagoge von Halle Die alte Tür der Synagoge hatte am 9. Oktober 2019 mehrere Menschenleben gerettet.

Aber Antisemitismus trifft auch an allen anderen Tagen uns alle: Weil er anderen Vorurteilen die Tür öffnet, die unsere Gesellschaft angreifen und aushöhlen. Antisemitismus dient als Chiffre für die Ablehnung der Demokratie, der offenen Gesellschaft, der internationalen Zusammenarbeit, des Widerstreits der Meinungen. Und er nutzt Chiffren: “Die internationalen Eliten”, der “entartete Finanzkapitalismus”, die “Globalisten” – so reden AfD-Politiker wie Björn Höcke und Alexander Gauland, so reden auch Linke, so reden auch Verunsicherte auf den Corona-Demonstrationen. So reden Dschihadisten und ganz normale Muslime. Und auch der Wunschkandidat von US-Präsident Donald Trump für den Posten des Botschafters in Berlin nennt den deutschen Umgang mit dem nationalsozialistischen Terror “sick”, also krank. Vielleicht übt Douglas Macgregor gerade die Aussprache von Ausdrücken wie “Schuldkult” und “Vogelschiss”, um bei seiner Klientel in Deutschland besser anzukommen. Der American Jewish Committee warnt jetzt vor seiner Nominierung – zu Recht.

Antisemitismus kommt nicht nur von rechts, links oder außen – er sitzt in der ganzen Gesellschaft fest. Das betont der Antisemitismusbeauftragte Felix Klein unermüdlich, auch gegen Kritik aus dem linksliberalen Lager. Klein glaubt, das Virus Antisemitismus überall gleichzeitig bekämpfen zu können. Der Verfassungsschutz hingegen konzentriert sich auf die radikalen Ausprägungen. Klein will liberale Bürger zur Selbstkritik bringen, Haldenwang den gewalttätigen Hass bekämpfen. Beides tut not. Denn eines ist klar: Antisemitismus kommt niemals allein. Auch deshalb ist er so gefährlich.