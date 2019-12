Antisemitismus-Beauftragter Klein kritisiert Aktionskünstler

Anzeige

Berlin. Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat die Aktionskünstler kritisiert, die in Berlin eine "Gedenkstätte" nach eigenen Angaben mit der Asche von Naziopfern errichtet hatten. Er riet der Gruppe "Zentrum für politische Schönheit" (ZPS), einen jüdischen Geistlichen zu konsultieren. "Es wäre gut, wenn das ZPS beim Abbau der Installation einen Rabbiner hinzuzöge, um wenigstens dann für die Beachtung der jüdischen Religionsgesetze zu sorgen. Einen entsprechenden Kontakt kann ich gerne vermitteln", sagte Klein der Deutschen Presse-Agentur.

Die Gruppe hatte am Montag in Sichtweite des Reichstagsgebäudes eine "Gedenkstätte" errichtet, unter anderem mit einer Stahlsäule, die nach Angaben des ZPS Asche von Opfern der Massenmorde der Nazis enthält. An der ausgewählten Stelle hatte der Reichstag 1933 mit breiter Mehrheit für das Ermächtigungsgesetz gestimmt, das der NS-Regierung ermöglichte, den Rechtsstaat auszuhebeln und ihre Diktatur aufzubauen.

Aktionskünstler hätten nicht zu Ende gedacht

Falls tatsächlich Asche jüdischer NS-Opfer verwendet worden sei, hätten die Aktionskünstler nicht zu Ende gedacht, so Klein. "Es ist erschütternd, dass heutzutage Künstler meinen, zu solch drastischen Mitteln greifen zu müssen, um auf gesellschaftliche Fehlentwicklungen aufmerksam zu machen. Durch das bewusste oder unbewusste Verletzen religiöser Gesetze von Minderheiten tragen sie zur Verrohung der Gesellschaft bei, vor der sie ja eigentlich warnen wollen."

Der Zentralrat der Juden hatte die Aktion zuvor als ausschließlich aufmerksamkeitsheischend kritisiert. Ein Treffen mit den Künstlern sagte er laut "Rheinischer Post" ab.

Der Leiter der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, Volkhard Knigge, hat den Vorwurf des Künstlerkollektivs "Zentrum für politische Schönheit" (ZPS) zu mangelnder Aufarbeitung des Umgangs mit sterblichen Überresten von NS-Opfern zurückgewiesen. Im ZPS habe man offensichtlich nicht vor Augen, "dass dieses Thema tatsächlich kein neues ist", sagte Knigge am Mittwoch dem Sender MDR Kultur. Man habe sich damit europaweit bereits sehr intensiv auseinandergesetzt. Knigge verwies unter anderem auf Debatten über den Umgang mit dem Frauenhaar in Auschwitz.

Knigge betonte, dass die Debatte um die sterblichen Überreste in den ethnographischen Museen angekommen sei. "Das heißt: Es wird breit diskutiert und ich glaube, es hat keinen Sinn, die Gesellschaft insgesamt aus Gründen der Schrillheit zurückzudefinieren in eine Totalverdrängungsgesellschaft."

Der Stiftungsleiter forderte vom ZPS bei der aktuellen Aktion eine genaue Dokumentation. Es gehe um wichtige Fragen, wie die menschlichen Überreste geborgen wurden, ob dabei die religiösen Belange der Juden berücksichtigt wurden und was passiere, wenn man "dieses ephemere Denkmal" wieder abbaut.

