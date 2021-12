Anti-Terror-Kampf in Mali: Frankreich bekommt Unterstützung aus Litauen

Anzeige

Anzeige

Vilnius. Litauen wird sich an der Seite Frankreichs am Kampf gegen Islamisten in der Sahelzone beteiligen. Bis zu 30 Soldaten sollen im westafrikanischen Mali an der französisch geführten Militäroperation „Takuba“ teilnehmen. Das Parlament des baltischen EU- und Nato-Landes erteilte am Donnerstag in Vilnius im Beisein des französischen Senatspräsidenten Gérard Larcher ein entsprechendes Mandat.

Litauen wird zudem Truppen für den neuen EU-Militäreinsatz in Mosambik abstellen. Bis zu elf Soldaten sollen sich von Mitte 2022 an der Ausbildungsmission für die Streitkräfte in dem Land im Südosten Afrikas beteiigen. Insgesamt wird Litauen für zwölf internationale Operationen und Missionen Soldaten bereitstellen.