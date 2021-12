Anti-Diskriminierungsbeauftragter: Entscheidung zu Triage ist ein wichtiger Fingerzeig

Anzeige

Berlin. Der kommissarische Leiter der Anti-Diskriminierungsstelle, Bernhard Franke, hat die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu den Rechten von Menschen mit Behinderung in Triagefällen begrüßt.

„Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist ein richtiger und wichtiger Fingerzeig“, sagte Franke dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Ein massiver Eingriff in Grundrechte, wie es die Triage darstellt, braucht in einem Rechtsstaat immer eine gesetzliche Grundlage. Mit untergesetzlichen Festlegungen wie medizinischen Leitlinien lässt sich nicht arbeiten, insbesondere nicht, wenn das Recht auf Leben im Mittelpunkt steht.“

Das Bundesverfassungsgericht hatte am Dienstag seine Entscheidung veröffentlicht, wonach Menschen mit Behinderung besonders geschützt werden müssen, wenn in Kliniken etwa in der Corona-Pandemie wegen Personal- und Bettenknappheit entschieden werden muss, wer behandelt wird. Der Gesetzgeber müsse für diese Entscheidungen eine rechtliche Grundlage schaffen.