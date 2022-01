Republikaner werfen US-Immunologen Anthony Fauci Vertuschung des Corona-Ursprungs vor

Anzeige

In einem heute auf Twitter veröffentlichten Brief an US-Gesundheitsminister Xavier Becerra erheben die Republikaner James Comer und Jim Jordan schwere Vorwürfe gegen den Immunologen Anthony Fauci. Er solle bereits im Januar 2020 gewusst haben, dass das Virus künstlich im Labor gezüchtet wurde und sich von da aus verbreitete. In Expertenkreisen ist die Labor-Ursprungs-These hoch umstritten: Obwohl der Ursprung des Virus noch nicht geklärt ist, kommen verschiedene Untersuchungsberichte zu dem Schluss, dass die Laborthese sehr unwahrscheinlich ist. Fauci ist Direktor des NIAID, einem US-amerikanisches Forschungszentrum und seit einem knappen Jahr Chefberater des Präsidenten in medizinischen Fragen.

Zwischen dem von Fauci geleitetem Forschungszentrum und dem Institut für Virologie in Wuhan bestehe eine finanzielle Verbindung, so die Verfasser des Briefes, die einen jährlichen Fortschrittsreport des chinesischen Instituts miteinschließe. Dieser wurde im Jahr 2019 den Republikanern zufolge nicht rechtzeitig eingereicht, um ein Experiment mit infektiösen neuen Fledermaus-Coronaviren zu verbergen.

Mit dem Brief zusammen veröffentlichen die Republikaner darüber hinaus Emails, aus denen hervorgehen soll, dass Fauci bereits im Januar 2020 von der Möglichkeit eines Covid-19 Ausbruchs aus dem Labor in Wuhan gewusst habe und darüber informiert war, dass das Virus eventuell genetisch manipuliert worden sei.

Republikaner verlangen Antworten

Darüber hinaus wollen Comer und Jordan wissen, ob Fauci einen veröffentlichten Artikel zum Ursprung des Coronavirus verändert hat, um die These eines Laborunfalls zu schwächen.

Die Urheber des Briefs verlangen vom Gesundheitsminister, die zum Teil geschwärzten Email-Verläufe offen zu legen und dem Kongress zur Verfügung zu stellen. Außerdem möchten sie Fauci zu den Vorwürfen unter Eid befragen. Eine Antwort des Gesundheitsministers fordern sie bis zum 18. Januar.