Anschlag geplant: Gericht verurteilt Islamisten zu mehrjähriger Haftstrafe

Berlin. Ein 32-jähriger Islamist ist in Berlin wegen der Planung eines Anschlags zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und vier Monaten verurteilt worden. Der Mann mit radikal-islamistischer Gesinnung sei der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat schuldig, hieß es am Freitag im Urteil des Kammergerichts in der Hauptstadt.

Magomed-Ali C. sei zwar nicht die treibende Kraft gewesen, habe aber einen möglichen Terroranschlag befürwortet und Sprengstoff in seiner Wohnung gelagert. Es sollten möglichst viele Menschen getötet werden, um ein Klima der Angst zu schüren.

Mögliches Anschlagsziel war offenbar "Gesundbrunnen-Center"

Das Gericht blieb mit der Haftstrafe unter den Forderungen der Bundesanwaltschaft, die sechs Jahre und zehn Monate gefordert hatte. Der Vorsitzende Richter sprach von einer schwierigen Beweisfindung.

Als mögliches Anschlagsziel sei 2016 das "Gesundbrunnen-Center" in Berlin in den Blick genommen worden. Zu einem Anschlag kam es nicht. Die Planungen seien abgebrochen worden. Zuvor hatte die Polizei an der Berliner Wohnungstür des Mannes mit russischer Staatsbürgerschaft geklingelt, der bereits als "Gefährder" galt. Im Umfeld von C. soll sich eine Zeit lang auch Anis Amri aufgehalten haben. Amri hatte am 19. Dezember 2016 in Berlin einen Lkw in den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz gesteuert.

RND/dpa