Angst vor dem Iran: FDP fordert Schutz für jüdische Einrichtungen

BErlin. Die Schockwellen der US-Attacke auf den iranischen General Qassem Soleimani sind bis nach Berlin zu spüren - vor allem die Sorge vor einer iranischen Vergeltung treibt die Politik um. Niemand weiß, wie, wo und gegen wen die Iraner zuschlagen werden.

Der innenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Konstantin Kuhle, fordert die Bundesregierung deshalb auf, jüdische, israelische und amerikanische Einrichtungen in Deutschland besser zu schützen. „Der Iran und seine Verbündeten werden mit Vergeltungsschlägen antworten, womöglich auch in unserem Land“, sagte Kuhle dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). "Bundesinnenminister Horst Seehofer muss schnell reagieren und den Schutz möglicher Ziele iranischen Terrors verstärken", verlangte Kuhle. „Dies gilt vor allem für jüdische, israelische und amerikanische Einrichtungen in Deutschland – aber auch für mögliche Ziele von Cyberattacken."

Die Bundeswehr hat bereits Konsequenzen gezogen und die Sicherheitsbestimmungen für ihre derzeit 130 militärischen Ausbilder im Irak verschärft. Die Soldaten dürften sich nicht mehr außerhalb militärischer Liegenschaften bewegen, sagte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums.

Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Nils Schmid, warnte US-Präsident Donald Trump vor weiteren Alleingängen im Streit mit dem Iran. „Ein Krieg zwischen dem Iran und den USA würde nicht den Nato-Bündnisfalls auslösen”, sagte Schmid dem RND. "US-Präsident Donald Trump handelt komplett auf eigene Faust."

Schmid warf den USA das Fehlen jeglicher Strategie vor. „Die Amerikaner reagieren kurzsichtig, sie haben erkennbar keinen Plan für den Umgang mit dem Iran. Die Gefahr ist groß, dass die USA in einen Krieg hineinrutschen, obwohl Präsident Trump den ja nach eigener Auskunft gar nicht will“, sagte der SPD-Politiker. Diplomatie sei nun das Gebot der Stunde, so Schmid. „Weitere militärische Maßnahmen wären verheerend.“

Gabriel anderer Meinung als die Bundesregierung

Der ehemalige Bundesaußenminister und heutige Chef des amerikafreundlichen Vereins "Atlantikbrücke", Sigmar Gabriel, machte ebenfalls die USA für die Eskalation verantwortlich. „US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden hat mit seinem Satz von der Stange Dynamit, die in ein Pulverfass geworfen wurde, eigentlich alles gesagt”, sagte Gabriel dem RND. "Dem stimme ich voll zu.“

Der getötete Milizengeneral Qassem Soleimani sei ganz gewiss verantwortlich für militärische Gewalt und viele Opfer, so Gabriel. „Er war Teil eines Stellvertreter-Krieges, der vor allem eines verhindert: dass das geschundene Land Irak und seine Menschen endlich Hoffnung auf Frieden und ein besseres Leben haben.“

Das Atomabkommen mit dem Iran habe das Ziel gehabt, diesen Stellvertreterkrieg und die Gewaltspirale zu durchbrechen, so Gabriel weiter. „Es war weiß Gott nicht perfekt, aber ein erster großer Schritt. Die Kündigung durch US-Präsident Donald Trump hat diesen Schritt rückgängig gemacht. Was wir heute erleben, ist die Folge davon. Davor haben damals alle Europäer und auch wir Deutschen gewarnt.“

Die Bundesregierung sieht die Verantwortung für die Eskalation dagegen eher beim Iran. „Das amerikanische Vorgehen ist eine Reaktion auf eine ganze Reihe von militärischen Provokationen, für die der Iran die Verantwortung trägt”, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer bei der Bundespressekonferenz am Freitag. Es sei ein "gefährlicher Eskalationspunkt" erreicht, weshalb es nun darauf ankomme, "mit Besonnenheit und Zurückhaltung zu einer Deeskalation beizutragen". Kritik am Vorgehen der Amerikaner äußert Demmer auch auf Nachfrage nicht.