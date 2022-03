Russland: Angriff auf Geburtsklinik „orchestrierte Provokation“ Kiews

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums handelte es sich bei dem Angriff auf eine Geburtsklinik in der Ukraine um eine „orchestrierte Provokation“ Kiews. Auch Außenminister Sergej Lawrow wies die Schuld am Luftangriff von sich. Am Mittwoch wurde eine Klinik in der Ukraine von einem „wahllosen Luftangriff“ getroffen, so die UN; Es habe Tote und Verletzte gegeben. © Quelle: IMAGO/Cover-Images