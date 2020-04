Angela Merkel zu Ostern: Corona-Livestream heute, ab 15.30 Uhr - aktuelle Lage zu Beschränkungen, Maßnahmen und Lockerungen

Anzeige

Erst am Montag dieser Woche hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in einer Pressekonferenz zu den getroffenen Anti-Corona-Maßnahmen geäußert, heute um 15.30 Uhr ist nun die nächste Pressekonferenz angesetzt. Sie wird nach den Gesprächen mit dem Corona-Kabinett stattfinden.

Positive Zwischenbilanz: Corona-Beschränkungen sollen Gesundheitssystem entlasten

Schon am Vormittag hat die Kanzlerin eine positive Zwischenbilanz der harten Beschränkungen für die Bürger in der Corona-Krise gezogen. Es gebe einen “Hoffnungsschimmer”, sagte Merkel am Donnerstag nach Angaben von Teilnehmern in einer Sonder-Videokonferenz der Unionsfraktion zur Lage im Kampf gegen die Corona-Krise. Der Maßstab des Handelns der Bundesregierung sei es gewesen, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Dies sei bislang ganz gut gelungen, wurde die Kanzlerin zitiert.

Corona-Pressekonferenz mit Angela Merkel: Heute, ab 15.30 Uhr

Ab 15.30 Uhr sehen sie die Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel live hier auf RND.de.

Es dauere mittlerweile beispielsweise länger, bis sich die Zahl der Infizierten verdopple, sagte Merkel nach diesen Angaben. Die Kanzlerin hatte diese Phasen schon früher als einen Maßstab genannt, der herangezogen werden könne, wenn es um Änderungen und womöglich Abschwächungen der Maßnahmen gehe. Zugleich machte Merkel in der Fraktionssitzung demnach klar, dass die Bürger in Deutschland sich darauf einstellen müssten, mit der Corona-Pandemie zu leben. Einzelne Schutzinstrumente müssten auch künftig genutzt werden. Klar sei, dass es ein schrittweises Vorgehen geben werde.

Merkel verwies nach diesen Informationen auf ihre geplanten Beratungen mit den Ministerpräsidenten nach den Osterfeiertagen, am 15. und 19. April. Dann soll darüber beraten werden, wie man weiter mit den beschlossenen Beschränkungen umgeht.

Laschet: Nach Ostern behutsam in Normalität zurück

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, das öffentliche Leben nach Ostern behutsam in eine “verantwortbare Normalität” zurückzuführen. “Es wird nichts mehr sein wie vorher”, sagte Laschet am Donnerstag in einer Unterrichtung des Landtags zu ersten Zwischenergebnissen der Heinsberg-Studie zur Verbreitung des Coronavirus. “Aber es wird so viel wie möglich von unseren Freiheiten wieder entstehen - in neuer Rücksichtnahme, neuer Verantwortung und in Distanz.”

Schon zuvor hatte sich Gesundheitsminister Jens Spahn angesichts erster Erfolge bei der Eindämmung des Coronavirus in Deutschland dafür ausgesprochen, über vorsichtige Schritte aus dem staatlich angeordneten Stillstand nach den Osterferien nachzudenken. Sollte die Entwicklung bei den Infektionszahlen anhalten, “werden wir mit den Ministerpräsidenten über eine schrittweise Rückkehr zur Normalität nach den Osterferien reden können”, sagte der CDU-Politiker dem “Handelsblatt”. In einem freiheitlichen Rechtsstaat könnten weitreichende Einschränkungen von Grundrechten nur so lange funktionieren, wie sie verstanden und akzeptiert würden. Deshalb sei es nicht nur wichtig, das Handeln gut zu begründen, sondern auch eine Perspektive aufzuzeigen.

RND/fw mit dpa

