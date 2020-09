Angela Merkel zu Nawalny-Vergiftung: "Opfer eines Verbrechens geworden”

Anzeige

Berlin. Nach der Bekanntgabe der Bundesregierung, dass Kremlkritiker Alexej Nawalny mit einem Nervenkampfstoff vergiftet worden ist, hat sich auch die Bundeskanzlerin dazu geäußert. “Es sind bestürzende Informationen”, sagte Angela Merkel, die sich nach eigenen Angaben am Vormittag über die Erkenntnis hatte informieren lassen.

“Alexej Nawalny ist Opfer eines Verbrechens geworden, er sollte zum Schweigen gebracht werden”, sagte Merkel in ihrem Statement am frühen Abend in Berlin. Sie verurteile das auf das Schärfste.

Nawalny sei in Berlin in Behandlung, aus humanitären Gründen habe man dies ermöglicht. Sie hoffe und wünsche ihm, dass er sich von diesem Anschlag erholen kann.

Merkel erklärte ebenfalls, dass der russische Botschafter informiert worden sei. “Wir erwarten, dass sich die russische Regierung dazu erklärt”, fügte sie hinzu. Es stellten sich Fragen, die nur die russische Regierung beantworten könne und beantworten muss. Man werde gemeinsam mit den Partnern in der EU über eine gemeinsame und angemessene Reaktion beraten.

Russischer Botschafter einbestellt

Zuvor hatte die Bundesregierung erklärt, Nawalny sei mit dem chemischen Nervenkampfstoff Nowitschok vergiftet worden. Die Labortests hätten den “zweifelsfreien Nachweis” darüber erbracht. Regierungssprecher Steffen Seibert sprach von einem “bestürzenden Vorgang”. “Die Bundesregierung verurteilt diesen Angriff auf das Schärfste. Die russische Regierung ist dringlich aufgefordert, sich zu dem Vorgang zu erklären.”

Das Untersuchungsergebnis könnte die ohnehin schon schwer angeschlagenen Beziehungen zwischen Russland und Deutschland sowie anderen westlichen Staaten noch einmal massiv erschüttern. Das Auswärtige Amt bestellte den russischen Botschafter ein.

Ein Nervengift der Nowitschok-Gruppe wurde auch bei der Vergiftung des ehemaligen russischen Doppelspions Sergej Skripal und seiner Tochter Julia im britischen Salisbury 2018 verwendet. Die beiden überlebten nur knapp.

Nawalny, der am 20. August auf einem Flug in seiner Heimat plötzlich ins Koma gefallen war und zunächst in Omsk untersucht wurde, wird auf Drängen seiner Familie in der Charité behandelt.

Die deutschen Ärzte gingen nach einer Auswertung von klinischen Befunden bereits davon aus, dass Nawalny vergiftet wurde. Die russische Regierung hatte die Einschätzung der Berliner Charité, dass Nawalny vermutlich vergiftet wurde, als vorschnell bezeichnet.