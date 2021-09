Wie Spanien auf die Amtszeit von Angela Merkel blickt

Anzeige

Madrid. Einmal hat Angela Merkel auch Mallorca besucht. Das war am 31. Januar 2008, da traf sie sich zum regelmäßigen deutsch-spanischen Gipfel mit dem damaligen Ministerpräsidenten Rodríguez Zapatero in Palma.

Nachdem die Nationalhymnen verklungen und die Ehrenformationen abgeschritten waren, durchbrach die Kanzlerin das Protokoll und näherte sich mit entschiedenen Schritten dem umstehenden deutsch-spanischen Publikum, das sie mit Jubel und Applaus begrüßte. „Ich wähle sozialistisch“, sagte ein älterer Mallorquiner, „aber die Merkel ist mir sympathisch.“ So ging es den meisten Spaniern. In ihren ersten Amtsjahren war Merkel die beliebteste ausländische Politikerin in Spanien.

Dann kam die Krise. In Spanien war es eine hausgemachte Immobilienkrise, die das Land an den Rand der Zahlungsunfähigkeit brachte, bis der Sozialist Zapatero 2010 beschloss, das Ruder herumzureißen und auf Sparkurs zu gehen. Das haben die Spanier Merkel bis heute nicht verziehen. Sie glauben nicht an die Autonomie ihrer eigenen Politiker.

Bei einer Podiumsdiskussion an diesem Montag im Madrider Goethe-Institut erinnerte eine spanische Journalistin daran, dass Merkel den Spaniern während der internationalen Finanzkrise „die Austerität auferlegt“ habe. Den Satz würde fast jeder Spanier unterschreiben. Und weil Sparsamkeit in Krisenzeiten nicht beliebt ist, ging auch die Beliebtheit der Kanzlerin in den Keller.

Ihre spanische Auferstehung feierte Merkel 2015 mit ihrer Willkommenspolitik für Hunderttausende Flüchtlinge. Das hat die meisten Spanier schwer beeindruckt. Kurz darauf kam in den USA Trump an die Macht, und wie im Rest der Welt galt auch in Spanien Merkel von nun an als Protagonistin der Vernunft auf einer verrückten internationalen Politikbühne.

Dass mit ihrem Weggang für Spanien aber nun alles ganz anders oder viel schwieriger werden würde, glaubt niemand. Die deutsche Politik wird hier ziemlich aufmerksam verfolgt, und dass die vier Parteien in der Mitte – SPD, Grüne, FDP und CDU – allesamt überzeugte Europaparteien sind, halten die Spanier für ausgemacht.

Die Linken fürchten am ehesten den Einfluss der FDP, der sie die geringsten Sympathien für Europas Süden unterstellen. Die Sorge gilt wieder, wie vor einem Jahrzehnt, der drohenden „Austerität“, die hier ein Schimpfwort ist.

An Merkel werden sich die Spanier wahrscheinlich noch lange gern erinnern. Sozusagen zum Abschied wird sie am 14. Oktober im westspanischen Yuste mit dem Europapreis Carlos V. als herausragende Europäerin geehrt.