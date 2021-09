Angela Merkels Handy liegt schon im Museum

Anzeige

Bonn. Angela Merkels Amtszeit als Bundes­kanzlerin ist noch nicht Geschichte – ihr Handy dagegen schon. Merkels altes Siemens-Mobiltelefon S 55 gehört zur Sammlung der Stiftung Haus der Geschichte. Darauf machte das Team der Beauftragten der Bundes­regierung für Kultur und Medien bei Twitter aufmerksam.

Das Mobilfunk­gerät gehört laut Stiftung zu den wichtigsten Arbeits­geräten der Bundes­kanzlerin. Das Objekt stehe symbolisch für eine „neue Art der Kommunikation in der Politik“. Neben Telefon­gesprächen ermöglichte es den Kontakt per SMS, der Mitte der 2000er-Jahre auch von Politikern intensiv genutzt wurde. Das Handy wurde von Merkel von 2003 bis 2005 verwendet – also auch in der Zeit, da die Bundeskanzlerin von der NSA abgehört wurde.

In der Kolumne „Nicht ohne mein Handy“ ging „Die Welt“ im Jahr 2007 auf die Bedeutung des Handys für Angela Merkel ein. Dort heißt es: „Die prominenteste Anschauung bietet die Bundes­kanzlerin. In früheren Jahren verschwand sie während der Sitzungs­pausen – ein Handy zwischen Hand und Frisur.“

Inzwischen habe sie eine andere Haltung zum Handy gewonnen – sie tippe mit beiden Händen. Warum sie so gerne SMS schreibt, hatte Merkel einmal mit den Worten begründet: „Es ist zeit­sparend, weil alle Höflichkeits­floskeln weg­fallen, ‚Guten Tag!‘, ‚Wie geht‘s?‘, ‚Wo bist du gerade?‘ – und weil der Absender nicht mehr offenbaren muss, in welcher Situation er ist, und der Empfänger sich aussuchen kann, wann er antwortet.“

Diese Beschreibung mutet heute in Zeiten von Smart­phones und Messenger-Apps altmodisch an. Die Zeiten, als Handy und SMS noch innovativ waren, sind eben – Geschichte.

Die Stiftung Haus der Geschichte vermittelt deutsche Zeit­geschichte nach 1945 in vier Museen in Bonn, Berlin und Leipzig sowie im Internet.