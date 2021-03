Merkel nach Integrationsgipfel: „Wir alle sind Deutschland“

Anzeige

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat zu mehr Zusammenhalt und Miteinander aufgerufen. „Wir alle sind Deutschland, das ist das Ziel“, sagte Merkel nach dem Integrationsgipfel am Dienstag in Berlin.

„Das ist ein klares Votum für die, die lange und dauerhaft hier leben, dass die Chance der Einbürgerung genutzt werden sollte“, ergänzte die Kanzlerin. „Deutschland ist ein vielfältiges Land. Dazu bekennen wir uns ausdrücklich und glauben auch, dass darin ein Mehrwehrt für die Stärken unseres Landes liegt.“

Im Zentrum des Gipfels standen am Dienstag die Themenkomplexe „Zusammenwachsen“ und „Zusammenhalt“. Weitere Themen waren unter anderem Einbürgerung, politische Partizipation und Bekämpfung von Rassismus.

„Beim Integrationsgipfel geht es immer wieder um Dialog und Austausch“, sagte Merkel. In den vergangenen Jahren habe sich der Dialog „sehr verändert. Wir sind viel stärker in die Kernbereiche dessen vorgestoßen, was die Integration ausmacht.“

Staatsministerin Annette Widmann-Mauz (CDU) betonte: „Deutschland als wirtschaftlich starkes, modernes Einwanderungsland aufzustellen, erfordert, dass alle ihre Fähigkeiten einbringen. Das heißt: Integration.“

Letzter Integrationsgipfel für Merkel

Dafür brauche es jeden - von eingewanderten Fachkräften über Flüchtlinge bis hin zu „allen, die schon immer hier waren“. Integration und Zusammenhalt seien „ganz entscheidende Zukunftsaufgaben für unser Land“.

Merkel hatte den Integrationsgipfel und das Amt der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung vor 15 Jahren ins Leben gerufen. Am Dienstag kamen Widmann-Mauz und Merkel mit rund 120 Vertretern staatlicher und zivilgesellschaftlicher Einrichtungen zum letzten Integrationsgipfel dieser Wahlperiode zusammen.

Zugleich war es Merkels letzter Gipfel als Kanzlerin, nachdem sie angekündigt hat, bei der Bundestagswahl im September nicht wieder anzutreten.