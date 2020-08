Angela Merkel in Pressekonferenz: “Das Virus ist eine demokratische Zumutung”

Anzeige

Berlin. Auf der jährlichen Sommerpressekonferenz der Bundeskanzlerin muss sich Angela Merkel am Freitagvormittag drängenden Fragen der Hauptstadtjournalisten zu den großen politischen Themen stellen. Die Fragen der Presse sind weder der Regierungschefin, noch ihre Sprecher vor der Pressekonferenz bekannt.

Vor allem die Corona-Pandemie ist ein Hauptthema Merkels auf ihrer Konferenz. “Das Virus ist eine demokratische Zumutung”, stellt sie direkt zu Beginn klar. Außerdem verwies die Kanzlerin auf die zwei weiteren Krisen, deren Bewältigung die Pandemie zwar erschwert, die sie aber dennoch mit voller Kraft angehen wolle. Sowohl die Klima- als auch die Flüchtlingspolitik hat die Kanzlerin für ihr letztes Amtsjahr auf der Agenda.

Großes Ziel: Wirtschaft und Arbeitsplätze sichern

Als Ziel der Bundesregierung in der Corona-Krise hat sie bekräftigt, die Substanz der Unternehmen in Deutschland sowie Arbeitsplätze zu erhalten. Es gehe darum, das Wirtschaftsleben so weit wie möglich am Laufen zu halten oder wieder ans Laufen zu bringen, sagte Merkel am Freitag bei ihrer traditionellen Sommer-Pressekonferenz vor Hauptstadtjournalisten. Die Zukunftsfähigkeit und die Innovationskraft müssten gestärkt, klimafreundliche Technologien und die Digitalisierung vorangetrieben werden. Es gehe außerdem um ein neues Kapitel der Energiewende sowie die Nutzung von Wasserstoff.

Am Donnerstag haben Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder versucht, nach Monaten mit viel Durcheinander ein einheitliches, aber regional angepasstes Vorgehen abzusprechen. Bei den für viele wichtigen Festen und Familienfeiern ist das nur zum Teil gelungen.

Video Neue Regeln für Corona-Urlauber 2:09 min Bund und Länder erhöhen angesichts steigender Coronavirus-Infektionen den Druck auf Urlauber. © Reuters

Wann es Fußballspiele mit Tausenden Zuschauern geben kann, ist weiterhin unklar. Immer mehr Menschen sind unzufrieden und gehen auf die Straße.