Merkels letzter Kampf in der Herzkammer

Berlin. Angela Merkel ist wohl das letzte Mal als gewählte Abgeordnete in der Herzkammer der Demokratie, aber so wie in diesem Moment hat sie in ihren 31 Jahren im Bundestag selten für Bluthochdruck im Plenum gesorgt.

Eine große Abschiedsrede hätte es werden können, ein Appell an den Zusammenhalt des Landes in schwierigen Zeiten. Merkel tritt nach 16 Jahren als Bundeskanzlerin nicht wieder an – welches Vermächtnis also wird sie in dieser für die letzte Parlamentssitzung der 19. Legislaturperiode angesetzten „Debatte zur Situation in Deutschland“ hinterlassen? Es wird eine Überraschung. Merkel macht Wahlkampf.

Union rutscht unter 20 Prozent

„Es ist nicht egal, wer dieses Land regiert“, sagt sie in ihrer Rede am Dienstag. Eigentlich wollte sie sich aus dem Wahlkampf heraushalten. Präsidial trat sie auf und vermied lange eine klare Parteinahme für ihre CDU. Parteianhänger nahmen ihr das übel, weil die Union mit Kanzlerkandidat Armin Laschet in den Umfragen so schwächelt und die Fürsprache der Kanzlerin dringend braucht. Just am Dienstag schlägt eine Forsa-Umfrage ein, die die Union bei 19 Prozent sieht.

Merkel holt aus und nennt die Bundestagswahl am 26. September eine Richtungsentscheidung zwischen Rot-Rot-Grün und einer unionsgeführten Regierung unter Laschet. Dann sagt sie ganz deutlich: „Der beste Weg für unser Land ist eine CDU/CSU-geführte Bundesregierung mit Armin Laschet als Bundeskanzler.“ Und dennoch hört es sich wie aufgesagt an. Ohne Verve, ohne eine Beschreibung, was den Menschen Laschet als Politiker ausmacht.

Abgeordnete reagieren aber empört auf die Wahlkampfhilfe. „Schämen Sie sich!“, ruft Dieter Dehm von den Linken. In den Reihen der SPD ist Gemurmel, Sozialdemokraten sind in Sorge, dass die Rote-Socken-Kampagne der Union verfangen könnte, weil der eigene Kanzlerkandidat OIaf Scholz eine Beteiligung der Linken gar nicht ausschließen kann – ein Parteitagsbeschluss steht dem entgegen.

Video Merkel: „Es ist nicht egal, wer dieses Land regiert“ 2:48 min Nach ihrer Ansprache zur Lage in Deutschland spricht sich Angela Merkel deutlich für Armin Laschet als nächsten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland aus. © Reuters

Merkel beharrt: „Ich sag ja die Wahrheit.“ Und weil die Zwischenrufe nicht aufhören, legt sie für ihre Verhältnisse noch kräftig nach: „Meine Güte, was für eine Aufregung, ich bin seit 30 Jahren, über 30 Jahren Mitglied dieses Deutschen Bundestages und ich weiß nicht, wo, wenn nicht hier, solche Fragen diskutiert werden müssen, das ist die Herzkammer der Demokratie und hier wird genau das diskutiert.“

Scholz, Laschet und Baerbock liefern sich Triell im Bundestag

Eine weitere von CDU/CSU geführte Regierung würde Deutschland Wohlstand und Arbeitsplätze kosten. Olaf Scholz, Kanzlerkandidat der SPD

Es ist der Ort, an dem in der Debatte auch die drei Kanzlerkandidaten Scholz, Laschet als nordrhein-westfälischer Ministerpräsident und Grünen-Herausforderin Annalena Baerbock sprechen. Scholz dankt Merkel zunächst für die Zusammenarbeit, um dann die Arbeit ihrer Union schlecht zu machen und zu erklären: „Eine weitere von CDU/CSU geführte Regierung würde Deutschland Wohlstand und Arbeitsplätze kosten.“

FDP-Chef Christian Lindner notiert bei Scholz, dessen SPD derzeit bei 25 Prozent liegt, eine „gewisse Siegesgewissheit“. Für Scholz wäre es besser, würde Lindner nicht immer betonen, dass ihm für eine Ampel-Koalition die Fantasie fehle.

Aber der Mann, der 2017 eine Jamaika-Koalition mit den Worten verweigerte, es ist besser nicht zu regieren als falsch zu regieren, mahnt jetzt die SPD: Es müssten nicht Umfragen gewonnen werden, sondern Wahlen. Und mit Verweis auf die Geschichte ergänzt er, dass selbst Wahlsieger nicht immer eine Koalition bilden konnten.

Angela Merkel: „Ich habe gewisse kamelartige Fähigkeiten“

Linksfraktionschef Dietmar Bartsch hat darauf eine einfache Antwort: „Es ist besser, gut mit den Linken zu regieren, als falsch mit Lindner zu regieren.“ Merkel hört zu, aber die nächste Koalitionsbildung ist nicht mehr ihr Bier.

Vier Bündnisse hat sie geschmiedet. Das letzte Mal dauerte das ein halbes Jahr. Merkel hat viele kräftezehrende Verhandlungen auf dem Buckel – und ein offenes Geheimnis, warum sie das all die Jahre überstanden hat.

Die Kanzlerin mit einem Kamel zu vergleichen, ist nicht schmeichelhaft, aber treffend. Sie hat es selbst getan. Denn die Qualitäten dieses Wüstentiers passen auf Merkels berühmt-berüchtigte Konstitution: extreme Durststrecken überstehen, wochenlang ohne Wasser auskommen und sich in kürzester Zeit regenerieren.

„Ich habe gewisse kamelartige Fähigkeiten“, sagte Merkel einmal bei einem Bühnen-Talk mit der Frauenzeitschrift „Brigitte“. „Ich habe eine gewisse Speicherfähigkeit. Aber dann muss ich mal wieder auftanken.“ Das war 2013. Acht Jahre nach ihrem Amtsantritt als erste Kanzlerin der Bundesrepublik und acht Jahre vor dem Ende ihrer Amtszeit. 16 Jahre wie vor ihr nur Helmut Kohl. Und nach ihr vermutlich lange niemand mehr.

Was hat sie angetrieben, jede Minute ihres Lebens für so viele Jahre in den Dienst des Landes zu stellen? Geld ist es nicht, dann wäre sie in die Wirtschaft gegangen. Es ist vielmehr die Macht. Am Ende des Tages wird es so gemacht, wie sie es sagt. Meistens jedenfalls.

Die 67-Jährige hat nicht wie Konrad Adenauer mit einer Kriegsgeneration das Land wieder aufgebaut, nicht wie Willy Brandt die Ostpolitik geprägt, nicht wie Helmut Kohl die Einheit vollzogen und nicht wie Gerhard Schröder Deutschland durch einschneidende Sozialreformen finanziell stabilisiert – zum Preis der Spaltung der eigenen Partei. Merkels Alleinstellungsmerkmal ist die Summe.

Kanzlerin der Krisen

Die Summe der Krisen: Schulden-Krise, Euro-Krise, Griechenland-Krise, Ukraine-Krise, Flüchtlings-Krise, Corona-Krise und zum Schluss noch die Afghanistan-Krise. Keiner ihrer Amtskollegen in Europa hat ein solches Dauerfeuer politisch überstanden. Wieso Merkel?

Ihre kamelartigen Fähigkeiten sind das eine, ihre Härte gegen Widersacher und ihre Härte gegen sich selbst das andere. Krank zuhause war sie fast nie. Merkel hat viel ein- und weggesteckt, die anfängliche Frauenfeindlichkeit von ehrgeizigen Männern in ihrer CDU, Feindseligkeiten der CSU, Gemeinheiten von den Berlusconis und Putins dieser Welt.

Merkel hat ihre Gefühle so sehr im Griff, dass ihr in der Regel keine Reaktion im Affekt unterläuft. Sie kann lange warten, bis sich die Gelegenheit bietet, sich eines Kritikers oder Konkurrenten zu entledigen oder ihn in die Schranken zu weisen. Friedrich Merz, Norbert Röttgen, Roland Koch, Horst Seehofer.

Und nun macht Merkel etwas, das kein Bundeskanzler vor ihr geschafft hat: Sie persönlich beendet ihre Karriere. Kein Sturz, kein Rücktritt, keine Abwahl. Sie hört einfach auf und geht. Auch das kommt auf ihre Liste der Superlative: erste CDU-Vorsitzende, erste Ostdeutsche im Kanzleramt, dienstälteste Regierungschefin Europas, mächtigste Frau der Welt. Und zum Schluss dieser erste selbstbestimmte Abschied.

Video Olaf Scholz zur Amtszeit von Angela Merkel 1:05 min Sie blicke auf eine „sehr ordentliche Bilanz“ – Olaf Scholz berichtete bei „RND vor Ort“ von seiner Wahrnehmung der Amtszeit Angela Merkels. © RND/TVN

Bereits 2018 hatte sie das angekündigt. Ein halbes Jahr nach der mühseligen Regierungsbildung mit der SPD, und kurz bevor Rebellen in der CDU sie öffentlich zum Rückzug auffordern wollten. Merkel kündigte an, nach 18 Jahren nicht wieder als CDU-Chefin zu kandidieren und ihre politische Karriere nach ihrer vierten Amtsperiode als Kanzlerin 2021 zu beenden.

Das hätte sie gern schon 2016 getan: auf eine Kandidatur für die Bundestagswahl 2017 zu verzichten. Drei Legislaturperioden hätten ihr gereicht.

Lange hatte sie mit sich gerungen. Viele CDU-Politiker drängten sie zur erneuten Kandidatur, US-Medien erklärten Merkel nach dem Wahlsieg des Populisten Trump zur Anführerin der freien Welt und der scheidende US-Präsident Obama nannte sie eine Garantin für den Zusammenhalt des Westens.

Merkel aber wollte vor allem die Meinung ihres langjährigen Widersachers Wolfgang Schäuble hören. Würde ausgerechnet er ihr raten weiterzumachen, könnte sie nicht ablehnen. Er tat es.

Aus zwei Gründen: Sie müsse ihre im Land viel kritisierte Flüchtlingspolitik noch selbst verantworten. Und niemand anderes als sie sei in der Union in der Lage, diesen Wahlkampf zu führen. Denn er werde härter als alle anderen und die Partei sei nicht auf einen Wechsel eingestellt.

Merkel selbst hatte bis dahin wenig dafür getan, einen Erben oder eine Erbin aufzubauen. Hätte Schäuble allerdings geahnt, dass der Übergang nach ihrer Rückzugsankündigung drei Jahre später ebenso chaotisch wird, weil die Partei erst Annegret Kramp-Karrenbauer als Vorsitzende scheitern lässt und sich dann nur knapp für Laschet ausspricht, hätte er Merkel womöglich schon damals verzichten lassen. So aber trat sie noch einmal an und gewann auch die Wahl 2017. Wenn auch mit dem schlechtesten Ergebnis der Union (32,9 Prozent) seit 1949.

Man sieht Merkel die Erschöpfung an

Annalena Baerbock würde nun gern Merkels Nachfolgerin werden. Sie spricht konsequent vom „Kanzlerinamt“. In der Bundestagsdebatte sagt sie, Klimaschutz müsse im Mittelpunkt der nächsten Bundesregierung stehen.

Der Applaus der Grünen für sie geht in den Beifall der Union für Laschet über, der nach ihr spricht. Er revanchiert sich für Merkels Empfehlung. Ihre 16 Jahre als Kanzlerin seien 16 gute Jahre für Deutschland gewesen, sagt er. Dann fährt er die Rote-Socken-Kampagne gegen die SPD.

Merkels Abschied hat begonnen. Die letzte Sommer-Pressekonferenz, der letzte G7-Gipfel, die letzten Auslandsreisen. Die letzte Bundestagssitzung. Man sieht Merkel die Erschöpfung an, wenn ihr nach Auftritten wie im Bundestag die Augen zufallen. Es sieht so aus, als würde sie jetzt endlich loslassen wollen. Nach 31 Jahren Bundestag und 16 Jahren Kanzleramt.