Angela Merkel heute im Livestream: Pressekonferenz ab 15.30 Uhr hier

Anzeige

Anzeige

Am Montag ist das Corona-Kabinett erneut zu einer Schalte zusammengekommen. Wie wurden die Ankündigungen der vorsichtigen Lockerungen von den Bürgern angenommen? Und zieht man bereits jetzt erste Konsequenzen aus dem zurückliegenden Wochenende, das bei gutem Wetter nicht wenige Deutsche auf die Straßen gezogen hatte?

+++Immer aktuell: Hier geht’s zum Corona-Liveblog+++

Livestream: Kanzlerin Merkel ab ca. 15.30 Uhr hier sehen

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

In einer Pressekonferenz am Montag, 20. April äußert sich Bundeskanzlerin Angela Merkel zu den neusten Entwicklungen in der Bekämpfung der Corona-Pandemie in Deutschland. Hier können Sie die Pressekonferenz mit Angela Merkel live im Stream verfolgen. Los geht es um ca. 15.30 Uhr, unter Umständen kann sich der Start um einige Minuten verzögern.

Merkel warnt vor Rückfall-Risiko

Bereits vor der Schalte des Kabinetts warnte Merkel in einer Konferenz des CDU-Präsidiums am Montagvormittag, jetzt nicht „in Öffnungsdiskussionsorgien“ zu verfallen. Das erfuhr das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) von einem Teilnehmer der Sitzung. Das Risiko eines Rückfalls in einen ungünstigen Verlauf der Corona-Infektionen sei riesig.

Anzeige

Video Polizei löst Demo gegen Corona-Auflagen auf 1:56 min Die Veranstalter hatten die Teilnehmer aufgefordert, die Polizei um Gesichtmasken zu bitten. © Reuters

Coronavirus: Immer informiert Abonnieren Sie Updates für das Thema "Coronavirus" und wir benachrichtigen Sie bei neuen Entwicklungen Zum Thema









Anzeige