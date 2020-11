Merkel gratuliert Biden – und deutet größere deutsche Anstrengungen an

Anzeige

Anzeige

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Joe Biden zu seiner Wahl zum 46. Präsidenten der USA gratuliert. Biden bringe jahrzehntelange Erfahrung in der Innen- und Außenpolitik mit und kenne auch Europa gut, sagte Merkel am Montag in Berlin. Die Wahl von Kamala Harris als Kind zweier Einwanderer zur ersten Vizepräsidentin sei zudem eine Inspiration für viele in den USA.

Am Jahrestag der Reichspogromnacht 1938 und des Mauerfalls 1989 betonte Merkel außerdem die Rolle der USA für die Geschichte Deutschlands und der Welt. „Wir haben unmittelbar erlebt, welche Rolle die USA für die Freiheit in der Welt spielen“, sagte die Kanzlerin. Der Mauerfall wäre ohne das Vertrauen der Amerikaner nicht möglich gewesen, so Merkel. „Dafür werde ich immer dankbar sein.“

Video Nach Joe Bidens Wahlsieg: Partys in den Straßen der Vereinigten Staaten 2:55 min In den ganzen Vereinigten Staaten brach nach der Siegesverkündung von Joe Biden und Vizekandidatin Kamala Harris Jubel aus. © Reuters

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Europa müsse mehr Verantwortung übernehmen

Merkel sprach sich weiter für eine Verbesserung der Beziehungen zu den USA durch größeres deutsches Engagement in Sicherheitsfragen aus. „Wir Deutsche und wir Europäer wissen, dass wir in dieser Partnerschaft im 21. Jahrhundert mehr eigene Verantwortung übernehmen müssen“, sagte die CDU-Politikerin am Montag in Berlin. „Amerika ist und bleibt unser wichtigster Verbündeter, aber es erwartet von uns – und zu Recht – stärkere eigene Anstrengungen, um für unsere Sicherheit zu sorgen und für unsere Überzeugungen in der Welt einzutreten.“

Bei der US-Präsidentschaftswahl hatte der demokratische Kandidat Biden am Samstag nach vier Tagen Stimmenauszählung eine sichere Mehrheit erreicht. Der amtierende Präsident Donald Trump will die Wahl nicht anerkennen und den Wahlausgang vor Gericht anfechten. Dazu äußerte Merkel sich nicht.

Anzeige

Die Kanzlerin hatte Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris bereits am Samstag per Twitter gratuliert und ihre Freude auf die künftige Zusammenarbeit ausgedrückt.