Merkels Liederwünsche zum Großen Zapfenstreich: DDR-Nostalgie und Knefs „Rote Rosen“ zum Abschied

Berlin. Angela Merkel (CDU) wird schon vor ihrem offiziellen Ausscheiden als noch geschäftsführende Bundeskanzlerin mit dem traditionellen Großen Zapfenstreich von der Bundeswehr verabschiedet. Wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag mitteilte, wird das feierliche militärische Zeremoniell am nächsten Donnerstag im Verteidigungsministerium stattfinden, wegen der angespannten Corona-Lage allerdings ohne den sonst üblichen Empfang. Als Musik sollen die Musiker der Bundeswehr nach einem Bericht des „Spiegel“ den Knef-Klassiker „Für mich soll‘s rote Rosen regnen“, den DDR-Hit „Du hast den Farbfilm vergessen“ und „Großer Gott, wir loben dich“ spielen.

Die mit dem Zapfenstreich Geehrten können selbst bestimmen, welche Stücke anlässlich ihres Abschieds gespielt werden. Merkels Vorgänger Gerhard Schröder (SPD) ließ sich unter anderem mit Frank Sinatras „My Way“ verabschieden. Altbundespräsident Joachim Gauck hatte mit „Ein feste Burg ist unser Gott“ und dem Karat-Hit „Über sieben Brücken musst du gehen“ ebenfalls einen DDR-Musik-Klassiker und ein Kirchenlied auf seiner Wunschliste.

Melancholie mit Rückschau und Ausblick

Dass sich Angela Merkel, aufgewachsen in der DDR, zum Abschied unter anderem den DDR-Schlager „Du hast den Farbfilm vergessen“ wünscht, kann eigentlich nur mit nostalgischen Gefühlen der Kanzlerin in Bezug auf ihre Jugendzeit erklärt werden. Als der unpolitische Gassenhauer 1974 erschien, war Merkel 20 und hat als junge Studentin vielleicht gern mitgesungen. Der Text von Kurt Demmler vermittelt eine gewissen Leichtigkeit unter der Rubrik „Sommer, Sonne gute Laune“ und die Melodie, komponiert von Michael Heubach, geht schnell ins Ohr. Lange bevor sie im Westen zur „Godmother of Punk“ aufstieg, landete Nina Hagen mit der Gruppe Automobil und dem „Farbfilm“ ihren größten Hit in der DDR, bei dem von Systemkritik keine Rede sein konnte. Denn der Farbfilm fehlte nicht aus Gründen des allgegenwärtigen Warenmangels, sondern nur, weil der „Micha“ ihn vergessen hatte. Textzeile: „Nun sitz ich wieder bei dir und mir zu Haus / Und such die Fotos für‘s Fotoalbum aus / Ich im Bikini und ich am FKK / Ich frech im Mini, Landschaft ist auch da, ja. Aber, wie schrecklich, die Tränen kullern heiß / Landschaft und Nina und alles nur schwarzweiß / Micha, mein Micha, und alles tut so weh / Tu das noch einmal Micha, und ich geh...“

Als 1968 Hildegard Knef mit dem Chanson „Für mich soll‘s rote Rosen regnen“ auf die Bühne trat, wurde das bald zum optimistisch-ironischen Erkennungslied der großen Schauspielerin und Sängerin. Da schwingt eine gewisse Melancholie mit, Rückschau und Ausblick. Ob es der Kanzlerin hier vor allem um die vorletzte Strophe geht, wollte Regierungssprecher Steffen Seibert bei der Bekanntgabe des Zeremoniells nicht sagen. Wenn es so wäre, dann ist noch einiges zu erwarten. Dort heißt es nämlich: „Und heute, sage ich still / Ich sollt mich fügen, begnügen / Ich kann mich nicht fügen / Kann mich nicht begnügen / Will immer noch siegen / Will alles, oder nichts...“

Mit dem Kirchenlied „Großer Gott, wir loben dich“ wird Merkel ihrer christlichen Sozialisierung im Elternhaus und den christlichen Werten ihrer Partei, der CDU, gerecht. Die Mutter Herlind war Lehrerin, der Vater Horst Kasner war evangelischer Theologe und arbeitete unter anderem als Pfarrer in einem Dorf in Brandenburg. „Großer Gott, wir loben dich“ ist die Anfangszeile eines ökumenischen deutschen Kirchenliedes, das 1771 von Ignaz Franz verfasst wurde und häufig zu freudigen Anlässen oder bei Dankgottesdiensten gesungen wird, etwa auch zum Jahresschluss. Gottesfürchtig heißt es da: „Großer Gott, wir loben dich / Herr, wir preisen deine Stärke / Vor dir neigt die Erde sich / und bewundert deine Werke / Wie du warst vor aller Zeit / so bleibst du in Ewigkeit...“