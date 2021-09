Diese 11 Zitate prägten Merkels Kanzlerschaft

Anzeige

Berlin. Nicht wenige Sätze von Angela Merkel (CDU) aus ihrer 16-jährigen Kanzlerschaft werden in Erinnerung bleiben. Denn ihre Amtszeit war geprägt von Krisen. In manchen Äußerungen zeigt sich aber auch ihr Schalk. Wir haben elf Zitate zusammengetragen.

1. Die erste Regierungserklärung

„Denn Deutschland kann mehr und ich bin überzeugt, Deutschland kann es schaffen.“

Nach dem Sieg bei der Bundestagswahl wird Merkel am 22. November 2005 im Parlament zur ersten deutschen Bundeskanzlerin gewählt und leitet eine Koalition von Union und SPD. Nur wenige Tage später hält sie ihre erste Regierungserklärung. Die Rede beendet sie mit diesem Satz.

Angela Merkel während ihrer ersten Regierungserklärung im Bundestag. © Quelle: Peer Grimm/dpa-Zentralbild/dpa

2. Die Finanzkrise

„Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein.“

Angesichts der Bankenkrise nach der Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers stellt die Regierung erstmals eine Komplettgarantie für private Spareinlagen in Aussicht. Den berühmten Satz zu den sicheren Einlagen sagt Merkel am 5. Oktober 2008 bei einem Pressestatement mit Bundesfinanzminister Peer Steinbrück (SPD). Sie spricht sich für eine stärkere Finanzmarktregulierung aus.

Merkel und der damalige Bundesfinanzminister Peer Steinbrück (SPD) am 5. Oktober 2008 im Bundeskanzleramt bei der Pressekonferenz. © Quelle: dpa

3. Die Euro-Krise

„Scheitert der Euro, scheitert Europa.“

Es ist der Satz, den sie immer und immer wieder wiederholen wird während der Euro-Krise. Damals, im Mai 2010, als Griechenland vom Bankrott bedroht war, hatte die Kanzlerin die finanziellen Hilfen für das Land als „alternativlos“ bezeichnet. Und in ihrer Regierungserklärung vom 19. Mai 2010 zur Euro-Stabilisierung fällt dann auch diese Warnung von Merkel.

Bundeskanzlerin Angela Merkel am 19. Mai 2010 im Bundestag bei der Abgabe der Regierungserklärung zur Euro-Stabilisierung. © Quelle: dpa

4. Fukushima und die Kurskorrektur

„Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert.“

Nach der Atomkatastrophe in Fukushima reagiert Merkel im März 2011 mit einer drastischen Kurskorrektur: Nachdem ihre schwarz-gelbe Regierung erst im Herbst 2010 die Laufzeiten der Kernkraftwerke verlängert hatte, wird nun die Reißleine gezogen. Im Juni besiegelt der Bundestag schließlich Deutschlands Ausstieg aus der Atomkraft bis 2022. In ihrer Regierungserklärung erläutert Merkel ihre Kehrtwende.

Bundeskanzlerin Angela Merkel während ihrer Regierungserklärung am 9. März 2011 im Bundestag. © Quelle: dpa

5. Die Sache mit dem Schlaf

„Ich habe gewisse kamelartige Fähigkeiten. Ich habe eine gewisse Speicherfähigkeit. Aber dann muss ich mal wieder auftanken.“

Verhandlungen bis tief in die Nacht - gerade während der Euro-Krise, aber genauso in der Corona-Krise waren für Merkel an der Tagesordnung. Bei einer Veranstaltung der Frauenzeitschrift „Brigitte“ wird die Kanzlerin am 2. Mai 2013 gefragt, ob sie wirklich nur vier Stunden Schlaf brauche. Sie antwortet mit den „kamelartigen Fähigkeiten“.

Kanzlerin Merkel während der Veranstaltung der Zeitschrift "Brigitte". © Quelle: imago stock&people

6. Prism und das Internet

„Das Internet ist für uns alle Neuland.“

Es ist ein Satz, der in den Sozialen Medien für Schmunzeln sorgte. Doch er hat einen ernsten Hintergrund. Gefallen ist er auf einer Pressekonferenz der Kanzlerin mit dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama am 19. Juni 2013, als eine Frage zum NSA-Überwachungsprogramm Prism gestellt wurde. Vollständig lautete der Satz: „Das Internet ist für uns alle Neuland, und es ermöglicht auch Feinden und Gegnern unserer demokratischen Grundordnung natürlich, mit völlig neuen Möglichkeiten und völlig neuen Herangehensweisen unsere Art zu leben in Gefahr zu bringen.“

Angela Merkel und Barack Obama während ihrer gemeinsamen Pressekonferenz im Jahr 2013. © Quelle: dpa

7. Das Ausspähen durch die NSA

„Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht.“

Das Zitat fällt am 24. Oktober 2013 kurz vor Beginn eines EU-Gipfels. Merkel sagt dies im Zusammenhang damit, dass der US-Geheimdienst NSA über Jahre ihr Handy auslas. Der damalige US-Präsident Obama gibt sich peinlich berührt - ohne dass klar wird, seit wann er von der Bespitzelung wusste. Schon zuvor wurde bekannt, dass US-Dienste massenhaft Daten von Bundesbürgern sammeln. Merkel und Obama bemühen sich danach um ein besseres Verhältnis.

Merkel und der damalige französische Präsident Hollande bei jenen EU-Gipfel, vor dessen Beginn Merkels "Ausspähen"-Satz fiel. © Quelle: imago stock&people

8. Die Flüchtlingskrise I

„Wir schaffen das.“

Es ist das wohl bekannteste Zitat Angela Merkels. Als Hunderttausende aus Syrien fliehen und auf Deutschland die Aufnahme vieler Flüchtlingen zukommt, fällt dieser Satz am 31. August 2015 in der Bundespressekonferenz. Kurz darauf schließt sie nicht die Grenzen, als Schutzsuchende massenweise von Ungarn über Österreich nach Deutschland kommen. Selfies von Merkels späterem Besuch einer Berliner Einrichtung für Flüchtlinge gehen um die Welt.

Merkel in der Bundespressekonferenz, in der ihr viel zitierter Satz "Wir schaffen das" fiel. © Quelle: picture alliance / dpa

9. Die Flüchtlingskrise II

„Ich muss ganz ehrlich sagen: Wenn wir jetzt noch anfangen müssen, uns dafür zu entschuldigen, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land.“

Merkel hat für ihre Flüchtlingspolitik viel Kritik einstecken müssen. Und manch einer warf ihr sogar vor, durch ihre Politik noch mehr Flüchtlinge animiert zu haben, den Weg nach Europa zu wagen. Auf einer Pressekonferenz mit dem damaligen österreichischen Bundeskanzler Werner Faymann am 15. September 2015 wird sie gefragt, was sie zu diesem Vorwurf sage. Da fiel dieser Satz.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der österreichischen Bundeskanzler Werner Faymann geben am 15.09.2015 im Bundeskanzleramt in Berlin (Deutschland) nach ihren Gesprächen eine gemeinsame Pressekonferenz. Foto: Wolfgang Kumm/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ © Quelle: dpa

10. Die Corona-Pandemie

„Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.“

Es ist noch sehr früh in der Corona-Pandemie, die uns auch heute immer noch beschäftigt. Die Infektionszahlen schnellen nach oben, die Kliniken sind am Limit, Menschen sterben. Es ist diese Lage, die dazu führt, dass sich Merkel am 18. März 2020 zum einzigen Mal in ihrer Amtszeit in einer TV-Ansprache an die Deutschen wendet. „Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch“, sagt sie etwa in dieser Ansprache und eben jenen Satz: „Es ist ernst. Nehmen Sie es auch Ernst.“

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) aufgenommen bei der Aufzeichnung der Fernsehansprache im Bundeskanzleramt zum Verlauf der Corona-Pandemie. © Quelle: Steffen Kugler/Bundesregierung /

11. Die Entschuldigung

„Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler.“

In der Pandemie erlebt Merkel auch eine schwere Niederlage. Im Kampf gegen die dritte Welle beschließt eine Bund-Länder-Runde im März 2021 zu nächtlicher Stunde eine fünftägige „Osterruhe“, die keine 48 Stunden später wieder einkassiert wird. Die Kanzlerin entschuldigt sich am 24. März 2021 öffentlich und übernimmt die volle Verantwortung.

Bundeskanzlerin Angela Merkel während der Pressekonferenz, in der sie die Rücknahme der „Osterruhe" verkündet und sich entschuldigt. © Quelle: Stefanie Loos/AFP-Pool/dpa

Nach 16 Jahren scheidet Angela Merkel nun bald aus dem Kanzleramt aus. Noch aber ist sie m Amt - und das dürfte nach der Bundestagswahl am 26. September eine Weile so bleiben, je nachdem, wie lange sich die Koalitionsverhandlungen hinziehen. Nicht unrealistisch ist, dass die geschäftsführend weiterregierende Merkel sogar noch ihren einstigen politischen Ziehvater Helmut Kohl als den Kanzler mit der längsten Amtszeit ablöst. Am 17. Dezember wäre es so weit.