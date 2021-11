Hip in den Ruhestand? Bundeskanzlerin Merkel beim Turnschuh-Shopping entdeckt

Anzeige

Kurz vor ihrem Ruhestand wurde die noch amtierende Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Sneaker-Shopping entdeckt. Normalerweise trug die Kanzlerin in ihren sechzehn Jahren Amtszeit schlichte Lederschuhe. Ein Video auf dem Sozialen Netzwerk „Tiktok“ zeigt jetzt, dass sich die Kanzlerin bereits mit bequemerem Schuhwerk für den Ruhestand ausstatten will.

Als Modeexpertin geht die Bundeskanzlerin nach gut eineinhalb Jahrzehnten in Blaseruniform wahrscheinlich nicht in die Geschichte ein, dennoch setzte sie in ihrer Amtszeit einige Ausrufezeichen mit ihren Outfits.

Deutschlandkette und tiefes Dekolleté

Für Aufsehen sorgte beispielsweise ihre Halskette in Deutschlandfarben beim Kanzlerduell während ihres dritten Wahlkampfs ums Kanzleramt. Kritischer betrachteten einige Merkels Garderobe bei der Eröffnung der Oper in Oslo 2008 als die Kanzlerin ein tief ausgeschnittenes Abendkleid trug. Damals entfachte sich eine Debatte um die Frage, wieviel Dekolleté eine Kanzlerin zeigen dürfe.

Turnschuhe im Parlament machte übrigens Joschka Fischer bereits 1985 populär, als er zu seiner Amtsvereidigung als erst grüner Minister im Hessischen Landtag in weißen Sneakern erschien.