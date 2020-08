Andrea Nahles wird Professorin – zumindest für ein Semester

Anzeige

Duisburg. Andrea Nahles zieht es an die Uni: Die ehemalige Partei- und Fraktionschefin der SPD wird im kommenden Wintersemester als Gastprofessorin für Politikmanagement der Stiftung Mercator an der NRW School of Governance der Universität Duisburg-Essen arbeiten.

Nahles soll dort gemeinsam mit dem Duisburger Professor Karl-Rudolf Korte ein Seminar für Masterstudierende des Studiengangs “Politikmanagement, Public Policy und öffentliche Verwaltung” leiten und außerdem eine öffentliche Vorlesung halten, wie die Hochschule am Dienstag mitteilte.

“Wir konzipieren ein neues Format und werden unseren Studierenden einmalige Einblicke in die außergewöhnliche politische Arbeit der Sozialdemokratin Andrea Nahles bieten können”, wird Korte, der die NRW School of Governance leitet, in der Mitteilung zitiert.

Die Stiftung Mercator unterstützt die Einrichtung der Universität Duisburg-Essen unter anderem mit Gastprofessuren aus der Politik. Vor Andrea Nahles waren schon Gregor Gysi, Christian Wulff und Rita Süssmuth als Gastprofessoren in Duisburg.

Gastprofessur nicht Nahles’ einziger Job

Die Gastprofessur ist nicht der einzige Job der früheren SPD-Spitzenpolitikerin. Im Juli gab der Luxemburger EU-Sozialkommissar Nicolas Schmit bekannt, dass Nahles künftig als Sonderberaterin für ihn arbeiten und daran mitwirken werde, den sozialen Dialog in Europa sowie die Rolle der Sozialpartner zu stärken. Zuvor war Andrea Nahles bereits als mögliche Präsidentin des Versorgungsamtes der Post- und Telekombeamten im Gespräch. Den Posten sollte sie Anfang August antreten, wie die Behörde Ende Juli mitteilte.