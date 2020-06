Andreas Kalbitz und die AfD: Es gibt noch keinen Sieger, aber einen Verlierer

Niederlagen für Trump: Der Präsident ist in der Defensive

Eine Pandemie, ein Wirtschaftseinbruch, ein Enthüllungsbuch und zwei Niederlagen vor dem Verfassungsgericht – es läuft derzeit gar nicht gut für den US-Präsidenten. Bei einer Kundgebung in Oklahoma am Samstag will er zum Gegenschlag ausholen. Auch wenn seine Umfragewerte fallen: Es ist zu früh, Trump abzuschreiben, kommentiert Karl Doemens.