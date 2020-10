Amy Coney Barrett: Demokraten boykottieren Abstimmung um Richterin

Anzeige

Washington. Die Demokraten im US-Senat wollen die Abstimmung im Justizausschuss am Donnerstag über die Kandidatin für den freien Posten am Obersten Gericht boykottieren. Das kündigte ihr Sprecher, Chuck Schumer, bei einer Rede am Mittwochabend (Ortszeit) in der Kammer an. „Wir sollten mit dieser Nominierung nicht fortfahren“, sagte er über die Personalie Amy Coney Barrett. Es gebe in dem Prozess jede Menge Verstöße gegen „amerikanische Normen, Werte, Anstand und Ehre“.

Der Boykott ist eher symbolischer Natur, viel ausrichten können die Demokraten nicht, wenn die Republikaner Barrett noch vor der Präsidentschaftswahl am 3. November ins Amt bringen wollen. Durch den Boykott könnten die Republikaner aber gezwungen sein, die Regeln des Justizausschusses zu ändern. Diese sehen vor, dass mindestens zwei Angehörige der Minderheitspartei anwesend sein müssen, damit er beschlussfähig ist. Die Senatoren planen, am Wochenende zusammen zu kommen, um Barretts Bestätigung durch den ganzen Senat am Montag zu sichern.

Gegen Abtreibung und Obamacare

Die 48-jährige Barrett gilt als sehr konservativ und hat sich gegen Abtreibung und die als Obamacare bezeichnete Krankenversicherung ausgesprochen. Sie soll nach dem Willen von Präsident Donald Trump auf die liberale Richterin Ruth Bader Ginsburg folgen, die im September verstorben ist. Noch nie wurde ein Richterposten am Obersten Gericht der USA so kurz vor einer Wahl besetzt. Die Demokraten fordern, dass der Sieger der Wahl einen Kandidaten oder eine Kandidatin nominiert.

Der republikanische Mehrheitsführer im Senat Mitch McConnell setzt sich für ein schnelles Verfahren ein, das Barrett direkt am Montag auf den Posten befördern könnte. Die Zustimmung zu der Personalie im Senat gilt als so gut wie sicher, da die Republikaner dort eine Mehrheit von 53 zu 47 Stimmen halten. Zwei republikanische Senatorinnen haben sich zwar gegen die schnelle Entscheidung ausgesprochen, doch selbst ohne sie haben die Republikaner noch eine Mehrheit.